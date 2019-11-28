2019-11-28T13:33:37+03:00
Происшествия

В Москве бизнесмена увезли в реанимацию после свидания с двумя женщинами в элитном отеле

По предварительной версии, мужчину отравили, чтобы ограбить
Семен ЕЛЕНИН
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По предварительной версии, мужчину отравили, чтобы ограбитьПо предварительной версии, мужчину отравили, чтобы ограбитьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Московская полиция разбирается в деталях темной истории, в которой придется искать даже не женщину. А целых двух женщин.

Утром в среду, 27 ноября, в полицию позвонили сотрудники одной из столичных больниц. К ним из московского «Лотте Отель» на Новинском бульваре госпитализирован 34-летний мужчина. Предварительный диагноз - отравление. Мужчина был без сознания. Чтобы спасти ему жизнь, пришлось в реанимации подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

Когда начали разбираться, выяснилось интересное.

Бизнесмен из Тольятти, уроженец Якутии, приехал в Москву несколько дней назад по делам. Заселился в элитный «Лотте Отель» (одноместные номера здесь стоят от 18 до 34 тысяч рублей за ночь).

- Обслуживающий персонал гостиницы сообщил, что накануне вечером мужчина привел с собой двух девушек, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Судя по тому, что нашли в номере полицейские, ночка была бурной. Интимный беспорядок на постели, а бонусом - несколько початых бутылок с алкоголем и остатки некоего серого вещества. Гостя без сознания в номере обнаружила уже утром горничная. Двух его ночных спутниц на тот момент и след простыл. Теперь их ищут.

- Есть основания полагать, что предпринимателя могли сознательно отравить, чтобы обворовать, - говорит источник. - Однако пока пострадавший находится в реанимации, невозможно уточнить, что из его личных вещей могло пропасть из номера. Найденное вещество отправлено на экспертизу.

В пресс-службе московской полиции ни личность пострадавшего, ни обстоятельства его доставки в больницу не комментируют. Подтверждают лишь, что из больницы в дежурную часть действительно телефонировали.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали «КП» в ГУ МВД по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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