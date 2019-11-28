2019-11-28T14:13:22+03:00
Общество

«Комсомольская правда» проводит серию лекций и мастер-классов от ведущих журналистов издания

Мероприятие пройдет в рамках нового образовательно-просветительского проекта столицы «Гайд Парк»
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Не пропустите!

29 ноября, пятница

19.00 Впервые будет приоткрыта завеса над самой таинственной частью пилотируемой космонавтики. Космический журналист «Комсомолки», член Общественного совета «Роскосмоса» Александр Милкус расскажет о реальных преступлениях, которые были совершены на орбите. Кто стал их жертвами?

20.15 Мастер-класс «Секреты мобилографии» проведут ведущие фоторепортеры ИД «Комсомольская правда». Можно ли достичь профессионального качества фотографий, снимая на смартфон? На этот и другие вопросы вы получите компетентные ответы.

1 декабря, воскресенье

13.00 Встреча с добровольцами, организовавшими проект «Общее дело». Ребята занимаются спасением деревянных храмов Русского Севера. Ведущая – специальный корреспондент «Комсомолки», член Архангельского клуба и Ассоциации плавучих университетов России Юлия Смирнова.

17.00 С лекцией о том, почему сотню лет тунгусский метеорит искали не там и почему поиски внеземных осколков были на личном контроле у Сергея Королева и Лаврентия Берии выступит участник экспедиции на место падения внеземного объекта, заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Евгений Сазонов.

18.30 О загадке перевала Дятлова расскажет спецкор "Комсомольской правды" Наталья Варсегова. Она занимается расследованием трагедии почти десять лет. Напомним: зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек, которую возглавлял студент пятого курса Уральского политехнического института Игорь Дятлов. Через месяц спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае под трехметровым слоем снега в ручье. У некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения — жуткие переломы ребер, проломленный череп, отсутствие глаз и языка. Удастся ли когда-нибудь раскрыть тайну перевала Дятлова?

В рамках «Гайд Парка» с 29 ноября по 1 декабря пройдет выставка фотографий Александра Милкуса «Север-Юг». Часть «Юг» рассказывает о секретах Байконура – города и космодрома, о том, как устроен быт жителей космической гавани. «Север» – посвящен Арктике, отшельникам, живущим на Крайнем Севере, ученым, исследующим этот суровый край.

Во время работы «Гайд Парка» в холле будет организована книжная ярмарка, где вы сможете по специальным ценам купить фотоальбомы, книги о путешествиях и по истории, выпущенные «Комсомольской правдой» и учебники издательства Кембриджского университета.

«Гайд Парк» откроется в 18.00 29 ноября в здании Института иностранных языков по адресу: Москва, м. Бауманская, ул. Ладожская, д. 9.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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