«Комсомольская правда» проводит серию лекций и мастер-классов от ведущих журналистов издания

Не пропустите!

29 ноября, пятница

19.00 Впервые будет приоткрыта завеса над самой таинственной частью пилотируемой космонавтики. Космический журналист «Комсомолки», член Общественного совета «Роскосмоса» Александр Милкус расскажет о реальных преступлениях, которые были совершены на орбите. Кто стал их жертвами?

20.15 Мастер-класс «Секреты мобилографии» проведут ведущие фоторепортеры ИД «Комсомольская правда». Можно ли достичь профессионального качества фотографий, снимая на смартфон? На этот и другие вопросы вы получите компетентные ответы.

1 декабря, воскресенье

13.00 Встреча с добровольцами, организовавшими проект «Общее дело». Ребята занимаются спасением деревянных храмов Русского Севера. Ведущая – специальный корреспондент «Комсомолки», член Архангельского клуба и Ассоциации плавучих университетов России Юлия Смирнова.

17.00 С лекцией о том, почему сотню лет тунгусский метеорит искали не там и почему поиски внеземных осколков были на личном контроле у Сергея Королева и Лаврентия Берии выступит участник экспедиции на место падения внеземного объекта, заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Евгений Сазонов.

18.30 О загадке перевала Дятлова расскажет спецкор "Комсомольской правды" Наталья Варсегова. Она занимается расследованием трагедии почти десять лет. Напомним: зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек, которую возглавлял студент пятого курса Уральского политехнического института Игорь Дятлов. Через месяц спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае под трехметровым слоем снега в ручье. У некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения — жуткие переломы ребер, проломленный череп, отсутствие глаз и языка. Удастся ли когда-нибудь раскрыть тайну перевала Дятлова?

В рамках «Гайд Парка» с 29 ноября по 1 декабря пройдет выставка фотографий Александра Милкуса «Север-Юг». Часть «Юг» рассказывает о секретах Байконура – города и космодрома, о том, как устроен быт жителей космической гавани. «Север» – посвящен Арктике, отшельникам, живущим на Крайнем Севере, ученым, исследующим этот суровый край.

Во время работы «Гайд Парка» в холле будет организована книжная ярмарка, где вы сможете по специальным ценам купить фотоальбомы, книги о путешествиях и по истории, выпущенные «Комсомольской правдой» и учебники издательства Кембриджского университета.

«Гайд Парк» откроется в 18.00 29 ноября в здании Института иностранных языков по адресу: Москва, м. Бауманская, ул. Ладожская, д. 9.

Вход свободный.