Наше Подмосковье: Сезонная программа «Зима в Подмосковье» стартует 7 декабря с большого фестиваля в Дмитрове

Московская область запускает масштабную программу «Зима в Подмосковье», которую подготовили специально для туристов и жителей региона. Различные зимние мероприятия стартуют в первый день календарной зимы, 1 декабря, однако главная церемония открытия нового сезона состоится в Дмитрове. Здесь пройдет массовый семейный праздник «Спорт! Снег! Смех!».

- В рамках программы «Зима в Подмосковье» мы предлагаем туристам все места и события, которые готовы к приему гостей, - рассказала руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина. - В этом году самые крупные мероприятия пройдут в 15 городах Подмосковья. А начнем мы с Дмитрова.

«Спорт! Смех! Снег!» развернется сразу на двух площадках.

На центральной площади города появятся парк ледяных скульптур и большая ледяная горка, на которой смогут покататься все желающие. А еще здесь можно будет пройти мастер-класс по керлингу, принять участие в гонках на радиоуправляемых елках, забегах на надувных лыжах, боях подушками. Здесь же будет размещена сцена, с которой гостей будут развлекать ведущие «Радио Energy». Главным событием праздника станет дискотека от DJ Smash.

В течение дня на центральной площади будут проходить прямые включения со второй площадки праздника - Горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Дмитров, как известно, негласно считается горнолыжной столицей Центральной России. Здесь расположено несколько склонов, на которые в холодное время года приезжают любители лыж и сноуборда.

7 декабря на горнолыжном курорте будет весело и громко. Выступления музыкантов, много спорта, фудкорт, покатушки на лошадях, теплые шатры.

- В Москве сейчас снега не очень много, а у нас в Дмитрове на горнолыжных склонах он уже лежит - помогают снежные пушки, - говорит глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. - Приезжайте к нам на праздник и в любое другое время! Покататься на лыжах, сноубордах, коньках или просто погулять по историческому центру города.

Кстати, 7 декабря все желающие смогут посетить все дмитровские музеи совершенно бесплатно.

Полное расписание самых интересных событий и мест программы «Зима в Подмосковье» - на сайте welcome.mosreg.ru.