Новогодние костюмы 2020: наряжаемся в Микки Мауса

Желание наряжаться в новогодние дни у многих осталась с детских утренников. Только тогда были костюмы снежинок и зайчиков, а сейчас — наряды стюардесс и пиратов. «КП» узнала, как москвичи готовятся к Новому году и кем хотят быть на вечеринках.

Хочу Снегурочку, плачу любые деньги

Иду в магазин «АРТЭ Театральная Галерея» на Тимирязевской. Здесь уже царит новогоднее настроение, на вешалках костюмы Снегурочек — голубые платья и расшитые пальто, а за ними следом красные шубы Дедов Морозов.

- Кто-то приходит за новогодними костюмами заранее, долго меряет, подбирает кокошники и украшения. А кто-то забегает 30 или 31 декабря и говорит: «Срочно, у нас в ресторане гости, стол. Хочу Снегурочку, плачу любые деньги», - рассказывает сотрудница магазина Ольга.

Наряды можно купить или взять в аренду. Как правило, за временное использование нужно платить за три дня — 31 декабря, 1 и 2 января. Если же в другие дни, то можно брать хоть на одни сутки.

- А что любят москвичи? Какие вечеринки устраивают? - спрашиваю.

- Вкусы разные. Кто-то приходит за царскими одеяниями, светскими костюмами в стиле рококо — у нас много платьев с шелком, кружевом, лентами. Охотно берут наряды для вечеринок в стиле «Великий Гэтсби» - женщинам нравятся платья с бахромой, а мужчинам предлагаем подтяжки, шляпы. Нравится тема «Стиляг» - ярких нарядов у нас много, а еще всегда актуальны «Пираты Карибского моря», - рассказывает сотрудница Ольга.

Корреспондент "КП" примерила костюм Белоснежки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Русалочки для взрослых

Мужчины, как оказывается, любят карнавалы не меньше, но вылазить из привычных джинсов не хотят, поэтому ограничиваются аксессуарами — перчатками, плащами-накидками, шляпами. А женщинам важны все детали — они готовы удивлять, поэтому берут костюмы Белоснежки, Снежной Королевы, Клеопатры, Спартанской Богини.

- А берут что-то более взрослое или даже эротичное?

- Нравятся девушкам костюмы Русалочки — обтягивающие черное или золотистое платье с объемным хвостом. Есть костюм медсестры — белый халатик с красным крестом, Баварской девочки — короткий сарафан с откровенной блузкой, готической Красной Шапочки — платье с корсетом, - рассказывает Ольга, сотрудница магазина.

Также пользуются спросом довольно серьезные костюмы - стюардессы или капитана полиции. При желании можно взять даже военную форму c пилотками.

- Костюм Наденьки из фильма «Ирония судьбы или С легким паром» есть?

- Нет. Но можем пошить за короткие сроки — у нас есть свое ателье. Сейчас еще очень спрашивают костюмы мышек — символа будущего года. Это сейчас самые востребованные наряды. У нас в ассортименте как раз есть женский костюм с ушками в стиле Микки Мауса, платье «Летучая Мышь», для мужчин — мантия и шапочка «Мышиный Король». Можно отдельно купить ушки на ободке, галстук-бабочку в виде летучей мыши, мышкин нос на резинке, - говорят в магазине.

Желание наряжаться в новогодние дни у многих осталась с детских утренников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Какие костюмы можно взять напрокат:

- карнавальных костюмов, наряды популярных героев фильмов, литературы, сказок,

- исторические, национальные костюмы

- костюмы Снегурочки и Деда Мороза.

Какие условия и цены аренды:

- в аренду можно взять костюм, цена которого превышать 5000 рублей. Это правило не распространяется на костюмы Деда Мороза и Снегурочки;

— не сдаются костюмы, изготовленные из белых материалов, сетки и других тонких материалов. Также не предоставляются маски, шляпы и аксессуары;

- в качестве залога необходимо оставить сумму, равную 100% стоимости костюма;

- бронь не более трех дней: 5% от стоимости костюма;

- при сдаче костюма в магазин, вам будет возвращена сумма залога за вычетом стоимости проката (1 сутки — 15%, 2 суток — 25%, от 3 суток - стоимость проката увеличивается на 2% за каждые сутки). Прокат военной формы 30% от стоимости костюма.

Где: улица Костякова, дом 9 (ближайшая станция метро «Тимиризявская») или переулок Малый Каковинский, дом 6, строение 1 (ближайшая станция метро «Смоленская»).

Наряды можно купить или взять в аренду.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Магазины с новогодними костюмами:

- Bambolo, ул. Ильинка д. 4, вход №7, ближайшая станция метро «Площадь Революции». Только продажа;

- костюмерная «Пятница», парк «Сокольники», павильон №2 (возле катка), ближайшая станция метро «Сокольники». Прокат и продажа;

- «Маскарадка», улица Шоссейная, 1н, ближайшая стация метро