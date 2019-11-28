2019-11-28T19:45:57+03:00
Общество

«МегаФон-КАРГО»: быстрее, дальше, дешевле

Один из крупнейших сотовых операторов России – компания «МегаФон» – продолжает осваивать b2b-сегмент
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«МегаФон-КАРГО» – логистическая экосистема, объединяющая функции поиска и проверки репутации перевозчика, документооборота, контроля трафика«МегаФон-КАРГО» – логистическая экосистема, объединяющая функции поиска и проверки репутации перевозчика, документооборота, контроля трафика
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Новым предложением оператора для корпоративных пользователей стала платформа «МегаФон-КАРГО» – логистическая экосистема, объединяющая функции поиска и проверки репутации перевозчика, документооборота, контроля трафика и другие возможности транспортной сферы.

В ходе тестирования платформы было организовано и выполнено более 14 тысяч доставок самого разного объема – от коробки до фуры. Благодаря такому гибкому подходу «МегаФон-КАРГО» может использоваться как представителями малого бизнеса, так и крупными корпорациями. Соответствующим образом меняется и стоимость пакета услуг.

«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в два раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», – отмечает Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона.

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