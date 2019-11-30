«Пока ты спал на печи, закрыли Воловичи!»: В Подмосковье закрыт очередной мусорный полигон

Свалку «Воловичи» под Коломной открыли еще в 1990 году, почти 30 лет назад. Со временем полигон, на который свозили мусор со всей округи, стал для местных жителей настоящей проблемой. Запах гниющего мусора и сероводорода, который время от времени выбрасывало из глубины свалки, разносился на несколько километров. Специалисты подсчитали, что с момента открытия в «Воловичах» похоронили около 2,3 млн. тонн бытовых отходов.

Но теперь - все. Полигон закрыт.

- Жителей Коломны ранее сильно беспокоил вопрос закрытия этого мусорного полигона образца «советского периода», - рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Евгений Хромушин. - Задачу закрыть свалку «Воловичи» поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мы с главой Коломны поставленную задачу выполнили и сегодня полигон закрыли, отходы сюда поступать больше не будут.

Закрыть свалку удалось после того, как под Коломной в полную мощность заработал современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Юг». Благодаря современным технологиям, которые здесь применяются, больше половины поступающего сюда мусора получит вторую жизнь. Около 20% (60 тысяч тонн в год) - стекло, пластик, бумага и металл - пойдут на переработку. Еще 35% (до 105 тысяч тонн в год) вернут в хозяйственный оборот в виде компоста или технического грунта для благоустройства.

- В 2013 году в регионе действовало 39 полигонов, общей площадью около 700 гектаров - это половина территории Садового кольца Москвы, - напомнил Хромушин. - На них было захоронено около 120 млн тонн отходов. Сегодня мы закрыли 25-ый полигон. Таким образом, временно функционируют лишь 14 полигонов.

По словам зампреда, на днях будет закрыт полигон в Егорьевске.

- Останется всего 13 полигонов из которых 10 окончательно закроем к 2030 году, а три полигона будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.

Что касается «Воловичей», чтобы снизить негативное влияние закрытого полигона на окружающую среду, здесь будут строить систему дегазации (свалочный газ, который образуется на глубине из-за гниения органики будут выводить по продолженным внутри трубам и сжигать, - Авт.), а также системы сбора и очистки фильтрата. В будущем полигон рекультивируют.

Разумеется, жителей Коломны новость о закрытии самой большой свалки на территории городского округа, мягко говоря, порадовала. В соцсетях уже начали появляться различные мемы на этот счет. Один из самых популярных: «Пока ты спал на печи, закрыли Воловичи!»