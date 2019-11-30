2019-11-30T13:34:20+03:00
Происшествия

В хостеле на северо-востоке Москвы постоялец расстрелял соседей по комнате

Подозреваемый скрылся на машине, его ищет полиция
Семен ЕЛЕНИН
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По предварительной информации, мужчина был вооружен травматическим пистолетомПо предварительной информации, мужчина был вооружен травматическим пистолетомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ссора между постояльцами хостела на северо-востоке Москвы закончилась стрельбой. ЧП произошло в эконом-гостинице «Останкино» на Ботанической улице. Несколько обитателей одной из комнат, приезжие из Средней Азии, категорически не сошлись характерами. Этим утром они сначала громко скандалили - крики слышали все обитатели этажа. А когда кончились аргументы, один из джигитов выхватил пистолет и открыл стрельбу.

- По предварительной информации, мужчина был вооружен травматическим пистолетом, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московской полиции. - Один из постояльцев гостиницы получил ранение, ему оказывают медицинскую помощь.

Самого стрелка задержать пока не удалось. Выпустит в оппонента несколько пуль, он выскочил из здания и скрылся на своем авто.

- Мужчину разыскивают, - сообщают в ГУ МВД по Москве.

В администрации гостиницы «Останкино» на данный момент отказываются комментировать инцидент со стрельбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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