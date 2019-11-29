Столичные абоненты Tele2 пересели на экологичные виды транспорта

Оператор выяснил, сколько человек этим летом сделали выбор в пользу экологически чистых видов транспорта. В июне-августе 2019 года сервисами проката воспользовались почти 90 тысяч столичных абонентов Tele2.

Завершившийся столичный сезон проката стал рекордным по своей продолжительности и числу арендованных велосипедов и электросамокатов. Оказалось, что московские абоненты Tele2 все чаще предпочитают экологичный транспорт, полностью исключающий вредные выбросы в окружающую среду. Клиенты оператора стали активными пользователями сервисов проката – только за три месяца на велосипед и электросамокат пересели 87 820 человек.

Специалисты проектного офиса big data провели исследование и проанализировали пользователей проката велосипедов и электросамокатов. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

В результате доля велосипедистов составила 86% среди общего числа пользователей сервисами. Это обусловлено тем, что численность парка велосипедов в столице значительно превышает количество самокатов. Интересно, что наиболее активно абоненты катались на велосипедах в июне, а рекордное число пользователей электросамокатов зафиксировано в августе.

Инициативы города по защите окружающей среды поддержали москвичи всех возрастов. Аналитика показала, что средний возраст клиента Tele2, который сделал выбор в пользу экологически чистых видов транспорта, – 33 года. Самыми активными пользователями проката стали абоненты в возрасте от 19 до 27 лет. Клиенты оператора старше 50 лет также катались по Москве на велосипедах и электросамокатах. Их количество составило 4 465 человек. Самым взрослым пользователем сервиса стал абонент в возрасте 86 лет, который для поездок по столице выбрал электросамокат.

Tele2 оценила активность этих клиентов по потреблению мобильного интернета. В общем абоненты оператора, пересевшие с автомобиля на экологичный вид транспорта, за три летних месяца скачали 1,7 Пб трафика. Клиенты Tele2, пересевшие на велосипеды, скачали и отправили 1,4 Пб. Таким образом, на пользователей электросамокатов пришлось 18% от общего трафика.

Оказалось, что большинство поклонников двухколесного транспорта выбирают устройства компании Apple – их число составило 37%. На втором месте по популярности (14%) у экологически настроенной аудитории оказались смартфоны Xiaomi. Китайский производитель обогнал обладателя третьего места Samsung всего на 2 п. п.