2019-11-29T15:43:48+03:00
Общество

Столичные абоненты Tele2 пересели на экологичные виды транспорта

Итоги рекордного для Москвы сезона проката велосипедов и самокатов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оператор выяснил, сколько человек этим летом сделали выбор в пользу экологически чистых видов транспорта. В июне-августе 2019 года сервисами проката воспользовались почти 90 тысяч столичных абонентов Tele2.

Завершившийся столичный сезон проката стал рекордным по своей продолжительности и числу арендованных велосипедов и электросамокатов. Оказалось, что московские абоненты Tele2 все чаще предпочитают экологичный транспорт, полностью исключающий вредные выбросы в окружающую среду. Клиенты оператора стали активными пользователями сервисов проката – только за три месяца на велосипед и электросамокат пересели 87 820 человек.

Специалисты проектного офиса big data провели исследование и проанализировали пользователей проката велосипедов и электросамокатов. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

В результате доля велосипедистов составила 86% среди общего числа пользователей сервисами. Это обусловлено тем, что численность парка велосипедов в столице значительно превышает количество самокатов. Интересно, что наиболее активно абоненты катались на велосипедах в июне, а рекордное число пользователей электросамокатов зафиксировано в августе.

Инициативы города по защите окружающей среды поддержали москвичи всех возрастов. Аналитика показала, что средний возраст клиента Tele2, который сделал выбор в пользу экологически чистых видов транспорта, – 33 года. Самыми активными пользователями проката стали абоненты в возрасте от 19 до 27 лет. Клиенты оператора старше 50 лет также катались по Москве на велосипедах и электросамокатах. Их количество составило 4 465 человек. Самым взрослым пользователем сервиса стал абонент в возрасте 86 лет, который для поездок по столице выбрал электросамокат.

Tele2 оценила активность этих клиентов по потреблению мобильного интернета. В общем абоненты оператора, пересевшие с автомобиля на экологичный вид транспорта, за три летних месяца скачали 1,7 Пб трафика. Клиенты Tele2, пересевшие на велосипеды, скачали и отправили 1,4 Пб. Таким образом, на пользователей электросамокатов пришлось 18% от общего трафика.

Оказалось, что большинство поклонников двухколесного транспорта выбирают устройства компании Apple – их число составило 37%. На втором месте по популярности (14%) у экологически настроенной аудитории оказались смартфоны Xiaomi. Китайский производитель обогнал обладателя третьего места Samsung всего на 2 п. п.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
День памяти святого Пантелеймона 2020: история и традиции праздника
Почитаемый в православном и католическом мире святой мученик Пантелеимон родился в Никодимии в ІІІ веке в пору жестоких преследований христиан. При рождении он был назван - Пантолеон, что значило «во всем лев». Рассказываем, когда принято отмечать день эт
Новости 24
Политолог: Мы получили действенную Мосгордуму, все политические силы ведут себя конструктивно
В Подмосковье задержали серийного угонщика
Ночными маршрутами в Москве воспользовались более 1,1 млн пассажиров
Пассажиры воспользовались поездами МЦД более 3,1 млн раз
Лихач на BMW устроил тройную аварию на Новом Арбате
Москва выиграла туристический "Оскар"
Депутат Мосгордумы назвал принятый бюджет Москвы эффективным и нужным городу
Председатель Мосгордумы: Представители всех фракций поддержали принятие бюджета Москвы
Синоптики сообщили о «ледяном панцире» на дорогах Москвы
Московский адвокат погиб из-за затяжной депрессии
В Подмосковье продлили бесплатную вакцинацию от гриппа
Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории одобрили бюджет Москвы
Выставку «Москва - с заботой об истории» посетили более 162 тысяч человек
Собянин назвал принятый бюджет Москвы до 2022 года бюджетом развития