Москвич, в убийстве которого обвинили его жену, на самом деле умер от сердечного приступа

Больше месяца 38-летняя москвичка Дилара Сафронкина, которую обвинили в убийстве мужа, ждала результатов экспертизы. Все это время женщина находится под домашним арестом, а ее двое детей — в интернате.

- Эксперты пришли в выводу, что причиной смерти 40- летнего Андрея Сафронкина стал сердечный приступ. В ближайшее время статья, по которой обвиняют мою подзащитную будет переквалифицирована, - сообщила «Комсомолке» адвокат Мария Ефименко.

Скоре всего, Дилару будут судить по статье «Причинение телесных повреждений, не повлекших вреда здоровью», которая не предусматривает реального лишения свободы. Напомним, женщина долгие годы терпела побои мужа. В день его смерти она впервые дала ему отпор. Однако разбираться в том кто, прав, а кто виноват, следствие не стало. Диалару, которой в тот день тоже крепко досталось от мужа арестовали и обвинили в убийстве.

- Дилара за восемь лет совестной жизни с мужем неоднократно обращалась в полицию и просила защитить ее от мужа-алкоголика и тирана . Но Андрею всякий раз удавалось избежать ответственности. При этом, после ее заявлений в правоохранительные органы, муж избивал ее сильнее, - рассказала адвокат женщины.

Защитница женщины уже готовит ходатайство об изменении меры пресечения. Сама Дилара первым делом планирует забрать двух дочерей из интерната.

А начиналось история этой семьи с большой любви. Дилара и Андрей познакомились в декабре 2011 года и почти сразу стали жить вместе. Через год у пары родилась первая дочь. Свадьбу сыграли, когда малышке было два годика. А через несколько месяцев родилась вторая дочка. Сейчас девочкам 7 и 5 лет. С раннего детства они были очевидцами издевательств родного отца над матерью.

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Тем временем в Госдуме сейчас активно обсуждают новый закон о семейно-бытовом насилии . Одно из предложений: ввести запрет для агрессора на общение с жертвой.

По данным всероссийского опроса по проблемам домашнего насилия, который проводился по заказу Госдумы с июля по сентябрь 2019 года, каждый 40-й опрошенный в течение последнего года страдал от домашнего насилия. Две трети случаев подпадают под определение "супружеское" насилие. Среди пострадавших от домашнего насилия 75% - женщины. При этом две трети жертв насилия со смертельным исходом — мужчины. Уголовные дела по факту домашнего насилия возбуждаются в 56% случаев.

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На аресте матери двоих детей, 38-летней москвички Дилары Сафронкиной, настаивало следствие, но Измайловский районный суд решил иначе. Женщину, которую обвиняют в убийстве мужа, 40-летнего Андрея Сафронкина, поместили под домашний арест. Сейчас она находится в той самой квартире, где всего несколько дней назад очередная семейная ссора с мужем-алкоголиком закончилась трагедией. (подробности)