2019-11-29T17:07:56+03:00
Общество

Перезагрузка парков Москвы: Больше зарядок для гаджетов, бесплатных экскурсий и мусорных урн

В мэрии собрали идеи горожан по улучшению мест отдыха
Светлана ВОЛКОВА
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Парк «Ходынское поле». Фото: Максим Денисов/mos.ruПарк «Ходынское поле». Фото: Максим Денисов/mos.ru
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Москвичам грех жаловаться на городские парки. Кажется, в них есть все и круглый год - горки, катки, бассейны, прокат, цветущие деревья, мороженое, концерты и фестивали. Но в мэрии решили спросить у жителей, что им хотелось бы изменить в местах отдыха. В краудсорсинг-проекте «Мой парк» свои идеи прислали более 20 тысяч человек. Из предложенных 2144 заявок власти обещают воплотить в жизнь 349. Мы узнали, что изменится в парках уже в ближайшие годы.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ

Лучшими идеями стали:

1. В теме «События в парках»

- семейные акции по изготовлению и развешиванию кормушек и искусственных гнездовий для птиц;

- высадка деревьев;

- экологические квесты и экскурсии;

- кинопоказы под открытым небом. В афише - в основном отечественные фильмы, как старые, так и новые;

- праздничные программы в новогоднюю ночь.

В теме «Активности в парках»

- быстрые свидания;

- экологические забеги, участники которых будут собирать мусор;

- зарядка в парках для всех возрастов;

- мастер-классы по настольному теннису.

В теме «Красивый парк»

- установка урн с пакетами для выгула животных;

- дополнительные фонари на прогулочных аллеях;

- карта парка на его сайте;

- большие навесы от дождя;

- QR-коды на растениях;

- библиотечные зоны.

ЦИФРЫ

В краудсорсинг-проекте «Мой парк»:

- 20 016 участников. Из них - 51% мужчин, 49% женщин.

- 40 лет - средний возраст участников.

- Большинство приславших свои идеи живут в трех округах столицы - Восточном, Южном и Юго-Восточном.

СЮДА ХОДИ

«Ходынское поле» и парк усадьбы Люблино - здесь гуляют москвичи

В голосовании на «Активном гражданине» горожане выбрали лучшие парки Москвы для отдыха и развлечений. В топ-5 попали такие места:

Парк «Ходынское поле». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парк «Ходынское поле».Фото: Михаил ФРОЛОВ

1. «Ходынское поле».

Плюсов у парка много - метро «ЦСКА» в двух шагах, детские площадки, батутный центр, искусственные холмы со смотровыми площадками. Рядом - зоны для игры в волейбол, теннис, а также тренажеры для паркура и воркаута.

Парк 850-летия Москвы. Фото: Юлия Иванко/mos.ru

Парк 850-летия Москвы. Фото: Юлия Иванко/mos.ru

2. Парк 850-летия Москвы.

Везде пешеходные дорожки, а вдоль реки - променад с удобными спусками к воде и деревянные настилы на берегу. Отдыхающие могут играть в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься биатлоном и греблей. Зимой здесь появится каток, лыжня, горки.

Парк «Академический». Фото: mos.ru

Парк «Академический». Фото: mos.ru

3. Парк «Академический».

Между искусственными холмами «бегут» извилистые пешеходные дорожки из гранитной плитки. В центре - главная площадь с длинной деревянной перголой (галереей с навесами. - Прим.). Еще 11 небольших пергол поставили по всему парку. На прогулочных дорожках - проходные беседки с лавочками.

Ландшафтный парк «Южное Бутово». Фото: Алиса ТИТКО

Ландшафтный парк «Южное Бутово».Фото: Алиса ТИТКО

4. Ландшафтный парк «Южное Бутово».

По площади и развлечениям его можно сравнить с самыми большими зелеными «островами» Москвы - парком Горького и «Сокольниками». Здесь поставили несколько сцен для уличных праздников, детские и спортивные площадки, пикниковые зоны. Также проложили пешеходные дорожки и более 12 километров веломаршрутов. Фишка парка - увитые зеленью навесы (перголы). Под одной из них есть подвесные качели.

Парк усадьбы Люблино. Фото: Максим Денисов/mos.ru

Парк усадьбы Люблино. Фото: Максим Денисов/mos.ru

5. Парк усадьбы Люблино.

Сюда можно попасть с удобной для вас стороны через любой из 15 новых входов. Вдоль набережной - зона отдыха с лодочной станцией. Для любителей спорта - теннисные корты, площадка с силовыми тренажерами, хоккейные коробки (летом можно играть в мини-футбол. - Прим.), воркаут-зона и многофункциональная площадка. Для детей - шесть игровых площадок. Праздники и концерты теперь проводят в амфитеатре и на двух новых сценах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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