"Спящая красавица": Татьяна Навка и Алина Загитова открыли ГУМ-каток

Красная площадь, белые коньки, звезды шоу-бизнеса, Спящая красавица и Хрюша со Степашей - все смешалось на открытии ГУМ-катка 29 ноября. Разбиралась в происходящем корреспондент "КП".

Покататься на ледовой площадке возле ГУМа собрались сотни москвичей. Одни пришли выгулять коньки, а другие - себя показать, пообщаться с журналистами. На каток пришла общественный деятель Татьяна Михалкова, артист Бари Алибасов, стилист Влад Лисовец, диетолог Маргарита Королева, телеведущая Алла Михеева, актеры Сергей Гармаш и Ксения Алферова.

Татьяна МихалковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ощущение детского сада почувствовали все. Каток был оформлен, как легендарная программа "Спокойной ночи, малыши".

- Программе 55 лет, поэтому мы решили сделать в этом году оформление в детской стилистике, - объяснили в пресс-службе ГУМа.

Сергей ГармашФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казалось бы, ну, кто из нас не любил программу "Спокойной ночи, малыши"?

- По мотивам этой программы мы оформим квартиру к Новому году и сделаем театрализованное шоу, - поделилась звездный диетолог Маргарита Королева.

- А я был уже слишком взрослый, чтобы смотреть эту программу. Но помню, да. Была такая, - сказал стилист Влад Лисовец.

Первой выехала на лед ГУМ-катка олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. В прошлом году вместе с Петром Чернышевым ей пришлось кататься при температуре -10 градусов. Нынешняя Москва была менее суровой, но шел ледяной дождь.

Бари АлибасовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы представили маленький фрагмент шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Нам очень холодно. С нами (прим. - с Петром Чернышевым) впервые выступает олимпийская чемпионка Алина Загитова. Мы рады подарить вам эту сказку в преддверие Нового года. Верьте, мечтайте и приходите на нашу сказку с 27 декабря по 7 января на "Мегаспорт", - сказала Татьяна Навка.

После того, как лед опробовала титулованная фигуристка Татьяна Навка, выехать на лед разрешили и всем остальным. Раздавать интервью фигуристы не стали, потому что было холодно.

В прошлом году поддержать фигуриста Петра Чернышева во время выступления на ГУМ-катке приезжала супруга Анастасия Заворотнюк, которая рассказывала, что сама не очень любит кататься на коньках. И делилась, что их семья будет отмечать Новый год на Пушкинской площади, потом готовить "Оливье" без майонеза. В нынешний Новый год в семье будут загадывать единственное желание, чтобы мама выздоровела.

Перед открытием катка состоялось ледовое шоуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Хочется пожелать всем здоровья, любви, пусть все мечты сбываются, - сказала в преддверие Нового года актриса Ксения Алферова.

Посетителей ГУМ-Катка в этом сезоне ждут новенькие коньки - белые фигурные и черные хоккейные. Помимо этого, специально для удобства посетителей на ГУМ-Катке открыли дополнительные кассы, а раздевалка стала еще более комфортабельной.

- Первые четыре утренних сеанса в будни можно посещать совершенно бесплатно. Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 200 рублей. В выходные цены выше на 100 рублей. А в праздничные дни с 29 декабря по 8 января взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский – 300 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУМ-катка.