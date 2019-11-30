2019-11-30T04:02:48+03:00
Общество

Наше Подмосковье. Воробьев открыл после реконструкции стадион спортклуба «Кашира»

Первыми новое футбольное поле протестировали детские сборные [фото-факт]
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Фото: Денис ТРУДНИКОВФото: Денис ТРУДНИКОВ
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Любители спорта из подмосковной Каширы получили возможность заниматься футболом на новеньком стадионе. Вчера губернатор Андрей Воробьёв открыл после реконструкции здешний спортклуб - это одно из главных мест городской активности.

На территории спортклуба «Кашира» имени Николая Елисеева укрепили здание, положили новое футбольное поле (а рядом - новую площадку для мини-футбола), построили трибуны на 1,5 тысячи мест, оборудовали беговые дорожки, табло и мачты освещения.

Губернатор пообщался с участниками программы «Активное долголетие» и воспитанниками детских секций. К слову, помимо футбола, в спортклубе популярны секции легкой атлетики, тхэквондо, лыжных гонок и большого тенниса.

- Ребята в Кашире регулярно занимаются спортом, но до этого вынуждены были чуть ли не на асфальте играть, - сказал Андрей Воробьёв. - Наша задача была привести стадион в порядок, чтобы здесь можно было заниматься круглый год. Хочу пожелать ребятам успехов, чтобы самые смелые мечты сбылись.

Первыми новое футбольное поле протестировали детские сборные Каширы и Химок. В начале товарищеского матча символический удар по мячу нанес Андрей Воробьёв.

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