Наше Подмосковье. Воробьев открыл после реконструкции стадион спортклуба «Кашира»

Любители спорта из подмосковной Каширы получили возможность заниматься футболом на новеньком стадионе. Вчера губернатор Андрей Воробьёв открыл после реконструкции здешний спортклуб - это одно из главных мест городской активности.

На территории спортклуба «Кашира» имени Николая Елисеева укрепили здание, положили новое футбольное поле (а рядом - новую площадку для мини-футбола), построили трибуны на 1,5 тысячи мест, оборудовали беговые дорожки, табло и мачты освещения.

Губернатор пообщался с участниками программы «Активное долголетие» и воспитанниками детских секций. К слову, помимо футбола, в спортклубе популярны секции легкой атлетики, тхэквондо, лыжных гонок и большого тенниса.

- Ребята в Кашире регулярно занимаются спортом, но до этого вынуждены были чуть ли не на асфальте играть, - сказал Андрей Воробьёв. - Наша задача была привести стадион в порядок, чтобы здесь можно было заниматься круглый год. Хочу пожелать ребятам успехов, чтобы самые смелые мечты сбылись.

Первыми новое футбольное поле протестировали детские сборные Каширы и Химок. В начале товарищеского матча символический удар по мячу нанес Андрей Воробьёв.