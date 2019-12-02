Реконструкция советских кинотеатров в Москве: «Волга» превратится в корабль, а «Ашхабад» - в стеклянную шкатулку

Любимые старые кинотеатры возвращаются! Реконструкция 39 зданий со зрительными залами началась по всей Москве два года назад. Многие из них давно не работали или превратились в торговые центры, сдавая свободные метры в аренду. Некоторые вообще стояли в руинах, поэтому фактически будут построены заново. Везде, кроме кинопоказов, появятся ресторан, кафе или фуд-корт, центры спорта, отдыха или лекционные залы, магазины и продуктовые супермаркеты, офисы и залы для мастер-классов. Зачем тащиться за развлечениями в центр города, когда все есть около дома. В кино и за свежей выпечкой можно будет выйти буквально в тапочках. Опять же встретиться с друзьями, пообщаться с соседями, отдохнуть всей семьей или заняться спортом - все в одном месте. Такие центры притяжения, объединяющие живущих рядом людей, откроются в 2020 году во многих районах столицы.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Местные жители подсказали архитекторам, чем больше всего хотелось бы наполнить новые районные центры. Одни выбирали семейный отдых, другие - спорт или обучающие занятия. Исследования среди москвичей и оценка инфраструктуры жилых кварталов показали, что многим не хватает удобных мест для добрососедского сообщества жителей района. Пожелания горожан помогли составить для каждого кинотеатра индивидуальный проект. Во многих из них постарались сохранить исторический вид.

Сама реконструкция конкретного здания зависит от состояния, в котором оно находится, и от того, можно ли переделать его под современные требования. Частично обновят, например, «Звездный», «Восход», «Варшаву» и «Саяны».

Полностью перестроят кинотеатр «Волга» на Дмитровском шоссе. Прежний мрачный куб из бетона превратят в большой стеклянный корабль. Фасад украсят прозрачными витражами с вечерней подсветкой. А вход напомнит нос судна.

После ремонта в «Ашхабаде» на Чертановской улице откроется культурно-досуговый центр с панорамными окнами по всей высоте здания - от фундамента до крыши. На фасад вернут воссозданную с помощью 3D-сканирования винтажную вывеску в стиле 70-х годов. С улицы здание будет похоже на необычную стеклянную шкатулку.

Но реконструкцию затеяли не только ради красоты. А еще чтобы оживить популярные когда-то места развлечений, сделать их вновь интересными и посещаемыми.

Фото: stroi.mos.ru

ФЕСТИВАЛЬ РЯДОМ С ДОМОМ

Внутри районных центров устроят вроде крытой городской площади. Здесь в основном обойдутся без перегородок, чтобы посетители могли свободно гулять. Единое пространство киноэтажа свяжут с другими досуговыми, образовательными и ресторанными зонами. Инвалидам, мамам с колясками и остальным гостям будет удобно.

Почти все здания бывших кинотеатров расширятся. К примеру, первый открывшийся после ремонта культурный центр «Ангара» вместо прежних 3 тысяч квадратов теперь занимает более 12 тысяч квадратных метров. Это получилось за счет двух подземных этажей, где разместились парковки и супермаркет. А в «Софии» надстроят этажи и отделают фасад алюминием, гранитом и стеклом. Кинотеатр «Орбита» из скромного районного кинозала превратится в многозальный фестивальный центр с грандиозным стеклянным атриумом и множеством лифтов и эскалаторов. Все 39 кинотеатров сохранят обширное остекление центральных фасадов и первых этажей. В некоторых зданиях даже добавят воздуха и света. Около главных входов на стенах появятся огромные стеклянные треугольники. Такой дизайн позволяет сделать оживленные места прозрачными во всех смыслах, более безопасными и комфортными.

В скверах планируют проводить районные праздники под открытым небом. Жизнь вновь забурлит - на летних террасах на крышах кинотеатров, на спортплощадках, ярмарках, фестивалях и во время видеотрансляций.

Работа предстоит непростая. Но главное - после реконструкции советских кинотеатров более двух миллионов москвичей получат новые культурно-досуговые центры рядом с домом. Именно таких уютных мест пока остро не хватает в спальных районах.