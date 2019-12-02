Вечер минувшей субботы, 30 ноября, для жителя Одинцово был омрачён разбитым автомобилем. Но за руль в тот день мужчина не садился и никто в его машину не врезался. Ущерб пришёл откуда не ждали — из окна многоэтажки на улице Комсомольской. Накануне Юрий оставил свой Вольво XC90 на привычном месте во дворе.

-— В 7 часов вечера в субботу у меня сигнализация сработала, я вышел на улицу и увидел, что лежит мешок мусорный, в машине разбита стойка верхняя полностью, стекло, панель сломалась, в двери дыра, представляете? Если бы на человека это упало, зашибло бы насмерть. А во дворе дети гуляют, мамы с колясками. У нас очень много молодых семей, — рассказал Юрий kp.ru

Кажется, несложно было бы выяснить, кто из соседей затеял ремонт и обратиться за возмещением ущерба. Но не всё так просто. Сейчас по всему дому происходит замена лифтов, мешки со строительным мусором разбросаны на каждом этаже в каждом подъезде. Это существенно затрудняет поиски виновных.

В Одинцове подростки разбили машину, скинув мешок со стройматериалами из окна

— Я стал спрашивать у соседей, мне подсказали кого искать. Якобы, это дети играли, в 5 подъезде девочка живёт, к ней приходит парень Артём. На него и указали, что это он скинул мешок. Не знаю, зачем это нужно было делать, но это очень необдуманный поступок. Я оставил заявление по телефону, но не могу дозвониться до нашего участкового, это очень проблемно. Я уже и звонил и писал, чтобы мне помогли по горячим следам найти виновника, результатов пока нет, — рассказал Юрий.

Предварительный ущерб автомобилю был оценён в 300 тысяч рублей, но скорее всего сумма, которая уйдёт на его восстановление будет ещё больше.