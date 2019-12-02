Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом телеэфире

В среду, 11 декабря, в 20.00 мэр столицы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Традиционно в программе «Наш город. Диалог с мэром» жители могут спросить обо всем, что их сейчас интересует. Сообщения можно присылать заранее через специальную форму на сайте мэра Москвы. Для этого нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать любую из 23 представленных на сайте тем, которая интересует. Среди них – транспорт, строительство, культурное наследие, экология, капитальный ремонт, ЖКХ, медицина, а также работа управ, префектур и городских ведомств.

Кроме письменных сообщений, принимаются еще и видео-вопросы. К своему письму можно прикрепить фото и видео.

Напомним, в этом году Собянин отвечал на вопросы жителей в марте и июне. При этом обсуждались такие темы, как зимняя уборка города, ремонт поликлиник, запуск новых станций метро, реновация пятиэтажек и благоустройство районов. Традиционно накануне эфира мэр получает от горожан несколько тысяч обращений. Ответы звучат примерно на 30 - 40 основных вопросов.