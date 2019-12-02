Сергей Собянин: Откроем в столице еще 20 круглогодичных ярмарок

Ярмарки выходного дня в столице пользуются большой популярностью. Москвичи с удовольствием покупают отечественные сыры, колбасы, фрукты на рынках нового формата. Одну из таких ярмарок на улице Милашенкова 2 декабря посетил мэр Москвы Сергей Собянин

- В межсезонье фермеры не торговали, зимой было невозможно обслуживать клиентов. Сегодня это комфортная ярмарка, отапливаемое помещение, с хорошими прилавками, с кафе. В городе уже около 20 таких ярмарок, и еще 20 откроем в следующем году. И постепенно в каждом районе Москвы должна появиться такая комфортабельная ярмарка, чтобы фермеры могли приезжать торговать и москвичи приходили с хорошим настроением делать покупки, - сказал Сергей Собянин.

Новые ярмарки, которые создаются в жилых районах, расположены в отапливаемых павильонах и работают круглый год. Купить свежие фермерские продукты можно будет и летом, и зимой. В Москве таких современных ярмарок открыто уже 18, до конца года появятся еще четыре. В планах, как и отметил Сергей Собянин, круглогодичные ярмарки будут созданы во всех районах города, где для этого имеются свободные площадки.

Ярмарка на улице Милашенкова, которую посетил мэр города, была открыта летом на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня. Это была некомфортная площадка, торговать зимой было невозможно.

Ярмарка на улице Милашенкова была открыта летом на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня.Фото: Алиса ТИТКО

Теперь для продавцов и покупателей создали ярмарочный павильон во французском стиле. Главное - в помещении появилась система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также есть холодильники для хранения продовольственных продуктов.

На ярмарке создали 30 торговых мест: для продажи овощей, фруктов и солений (11 мест), мясо-молочной продукции и полуфабрикатов (11 мест), рыбы (2 места), хлеба и кондитерских изделий (6 мест). Также здесь работает кафе на 20 посадочных мест.

- Свою продукцию покупателям предлагают производители из 13 российских регионов: Москвы, Белгородской, Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Краснодарского и Хабаровского края, Карачаево-Черкесской Республики, а также из Казахстана, - рассказали в Департаменте торговли и услуг Москвы.

Ярмарка открыта с 9.00 до 20.00. Как показывает статистика с лета, в среднем сюда приходят свыше 1500 человек в день.

ГДЕ ЕЩЕ

18 круглогодичных ярмарок на:

- Семеновской площади,

- улице Юных Ленинцев,

- улице Академика Скрябина,

- улице Святоозерская,

- улице Раменки,

- улице Городецкая,

- улице Милашенкова,

- улице Перерва,

- улице Домодедовская,

- улице Ватутина,

- улице Отрадная,

- улице Арбат,

- улице Челябинская,

- Ярославском шоссе,

- Алтуфьевском шоссе,

- Волгоградском проспекте,

- Зеленом проспекте,

- в Зеленограде.