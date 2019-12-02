7-летие Китайского культурного центра в Москве отметят концертом оркестра исполнителей на жуане

5 декабря в Китайском культурном центре пройдет праздник в честь его седьмой годовщины. Перед началом торжественной церемонии пройдет лекция на тему «Музыкальный инструмент жуань», в ходе которой все гости праздника смогут узнать об истории появления одного из древнейших музыкальных инструментов на Земле, и об этапах его эволюции со времен династии Хань.

Завершится масштабный праздник китайской культуры большим концертом камерного оркестра музыкальных инструментов жуань «Близкое знакомство с классикой народной музыки». Оркестр исполнителей на жуане основан в июне 2005 года. Его организатор и идейный вдохновитель – профессор Центральной консерватории, руководитель магистратуры Сюй Ян. В коллективе играют лучшие выпускники бакалавриата и магистратуры Центральной консерватории.

Ансамбль включает жуани высокого, альтового, среднего и басового диапазонов, а формы исполнения непрерывно развиваются, исполнители постоянно создают новые техники игры. Музыканты оркестра не только могут продемонстрировать классическое звучание китайских народных инструментов, но и придать старинным мелодиям современное, насыщенное звучание при помощи обработки. За разнообразное высокохудожественное исполнение камерный оркестр заслужил широкое общественное и профессиональное признание, был удостоен награды Вэньхуа, награды конкурса народной музыки Китайского центрального телевидения и других китайских и международных конкурсов

Гости праздника смогут услышать классические и современные китайские произведения а также музыку иностранных композиторов. Вечер завершится праздничным фуршетом.