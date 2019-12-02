Поезда метро подвезут пассажиров прямиком к терминалу "Внуково"

В ближайшие три месяца появится проект станции метро "Внуково". А первые пассажиры смогут приехать сюда ориентировочно в конце 2022 года. Строители уже тянут ветку к аэропорту. Напомним, на новом участке Калининско-Солнцевской линии длиной 5,2 километра разместят две станции - «Пыхтино» и «Внуково». Маршрут пройдёт вдоль трассы «Аэроэкспресса», мимо поселка Внуково, а также вдоль Боровского шоссе.

- Мы запустили тоннелепроходческий комплекс в сторону Внуково, параллельно завершаем проектирование станций, а также оформляем землю под них, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Аэропорт «Внуково» будет единственным, имеющим собственную станцию метро.

По его словам, платформы подземки соединят со всей необходимой инфраструктурой аэропорта, а также действующей там железнодорожной линией. Метро будет подвозить путешественников максимально близко к терминалу, чтобы дойти до своего гейта можно было пешком.

Так выглядит макет будущего аэровокзального комплекса «Внуково». Фото: vnukovo.ru

Рядом построят надземный многоуровневый перехватывающий паркинг, поскольку сейчас мест на соседних парковках не хватает. Его площадь - 64 тысячи квадратных метров. Сюда поместится 2 тысячи авто. От парковки к терминалу А проложат крытый переход.

В 2022 году пассажиры смогут добираться до аэропорта на любом удобном транспорте - аэроэкспрессе, автобусе, троллейбусе, такси, на машине каршеринга или на метро. После запуска метро около «Внуково» поменяют маршруты движения и остановок автомобилей.