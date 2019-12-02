Московский школьник, месяц назад сбежавший из дома с учебником математики, найден живым в Калуге

Месяц и несколько дней полиция столицы искала 15-летнего школьника Артемия Лебедева. Это тот самый парень, который сбежал из дома после ссоры с мамой, которая требовала, чтобы он подстриг волосы. С собой мальчишка взял только учебник математики. Парня так долго не могли найти, что Следственный комитет даже возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Но оказалось, что все это время школьник бомжевал в Калуге.

- Парень пришел в одну из калужских больниц и пожаловался на боль в ноге. Врачи попросили у него паспорт и страховой полис. Но документов у него не оказалось. Тогда он и признался, что сбежал из дома, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Врачи сразу позвонили в полицию. Школьника в тот же день доставили в Москву. Вот только вместо дома, где его ждали мама и папа, ему пришлось поехать к следователям. Там он рассказал, что сбежал из-за постоянных ссор с родителями. Этот побег, кстати, в его жизни был не первым. Теперь Артемия поставят на учет в ПДН, кроме того, полиция проведет беседу с его родителями.