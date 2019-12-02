Москвич, сдающий «однушку» за 600 тысяч рублей в месяц: «Я не сошел с ума, там стены обтянуты шелком»

Снять «однушку» в Москве в среднем можно за 30 тысяч рублей. Это, конечно, не с евроремонтом, но и не «бабушкин вариант» с коврами на стенах. Стоит владельцам наклеить итальянские обои, как цена аренды растет до 50 тысяч рублей, а если обтянуть стены шелком, то можно просить 600 тысяч рублей в месяц. Да-да, какие шутки. Именно столько хочет получать москвич за сдачу в аренду своей «однушки» на улице Косыгина.

- Это квартира является самым дорогостоящим предложением ноября среди однокомнатных квартир в старых границах Москвы, - рассказали в Инком-Недвижимости. – Мы рассмотрели топ-5 самых дорогих предложений. Победитель рейтинга – 600 тысяч рублей, стоимость найма остальных – от 200 до 110 тысяч рублей.

Звоню в агентство недвижимости, чтобы узнать о дорогущей квартире. Хочется посмотреть, за что предстоит платить такие деньжищи? От метро далековато – 18 минут пешком. Может, правда, однокомнатный дворец?

- Общая площадь 250 квадратных метров. Стены обиты шелковой тканью, - говорят в агентстве недвижимости.

- И все? А посмотреть фото можно? – спрашиваю.

- Хозяин не предоставил нам фотографии.

По телефону мне сказали, что на полу ламинат, установлена система климат контроль, также предоставляется машиноместо. А я все равно не могла понять: в чем там эксклюзивность? Почему так дорого? Тогда агент сказала, что владелец не сошел с ума, еще раз напомнила, что стены обтянуты шелком и добавила, что там танцевальный зал.

- Подождите, так это просто сдается танцевальный зал? – уточняю.

- Да.

Так неинтересно. Просто коммерческая недвижимость, но в жилом доме. Ради интереса посмотрела самые дорогие «однушки» на сайте ЦИАН. По цене от 300 тысяч рублей в месяц в столице сдают 16 квартир. Самая дорогая – за 600 тысяч рублей в месяц. Квартира всего 39 квадратных метров, но с видом на Кремль. И это не единственный бонус. Мыть полы и вытирать пыль обещают хоть каждый день. Заинтересовывают, что в шаговой доступности театры, рестораны, метро. Вот то, что метро рядом – безусловно, большой плюс. А то отдашь 600 тысяч рублей, уже машину-то и заправить не чем. А тут раз – и метро. Из бонусов также – «до входа в Государственную Думу одна минута». А зачем туда идти? Если бы дали еще какое-то удостоверение, чтобы зайти и потолковать с депутатами. Что еще? Судя по описанию, дизайнерский vip-ремонт, а на фотографиях - обычные обои, обычная кровать. Звоню.

Квартира в 39 квадратных метров с видом на Кремль обойдется в 600 тысяч рублей/месяц. Фото: ЦИАН

- А в чем особенность квартиры? – спрашиваю.

- А мы ее уже сдали, - говорит владелец квартиры.

- То есть нашли клиентов (чуть не сказала дураков)?

- Да.

Топ-5 дорогостоящих «однушек» в Москве (по версии Инком-Недвижимость):

1 место – 600 тысяч рублей в месяц. Жилье площадью 250 кв. м расположено на 1-м этаже в доме на улице Косыгина, в пешей доступности от станции метро «Воробьевы горы». В меблированной квартире имеется танцевальный зал с обтянутыми шелком стенами, установлена система климат-контроля. Машино-место входит в стоимость найма.

2 место - 200 тысяч рублей в месяц. Сдается впервые. Находится в элитном доме в проезде Березовой рощи, недалеко от станции метро «Полежаевская». Квартира площадью 110 кв. м. Авторский дизайн-проект, дорогая мебель и бытовая техника. Придомовая территория огорожена и охраняется, есть машино-места в подземном паркинге.

Фото: Инком-недвижимость

3 место - 150 тысяч рублей в месяц. Квартира на 40-м этаже в 60-этажном небоскребе «Империя» на Пресненской набережной. Рядом со станцией метро «Деловой центр». Площадь 50 кв. м. Это двухуровневые апартаменты мебелью и бытовой техникой.

Фото: Инком-недвижимость

4 место - 130 тысяч рублей. «Однушка» в 24-этажном доме ЖК «Крылатская Панорама». Рядом станция метро «Крылатское». Площадь - 65 кв. м. Это студия с отдельной спальней. Уникальный дизайн, панорамное остекление.

Фото: Инком-недвижимость

5 место - 110 тысяч рублей. Квартира площадью 45 кв. м. на Смоленской улице. Находится в пяти минутах от станции метро «Смоленская». Это студия с новым ремонтом.