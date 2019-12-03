Кремль выбрал новогоднюю елку к 2020 году: Она станет юбилейной и будет самой красивой

Подготовка к Новому году в Москве уже полным ходом. Елочки одна за другой появляются возле Кремля - на Манежной площади, в ГУМе. Не спят и в Управлении делами Президента Российской Федерации, сотрудники которого готовят главную елочку для Кремля.

- Выбрали. Это будет уже двадцатая, юбилейная елочка, - рассказала "Комсомольской правде" Елена Крылова, пресс-секретарь Управления делами президента РФ.

К выбору главной новогодней елки страны приступили еще летом. Новогодняя красавица не может быть первой попавшейся, она должна быть высокой, пушистой и удобной для спила.

По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области.

- Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров, - рассказала Елена Крылова.

Это главная елка страны, поэтому на торжественный спил (по сложившейся традиции) позовут журналистов и фотографов. А в самом лесничестве организуют проводы с хороводами, пряниками и самоваром. В этот раз спил назначен на 13 декабря на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Уже 15 декабря главная новогодняя ель страны будет доставлена автопоездом в Москву для установки на Соборной площади Кремля.

Пока в секрете, как украсят елочку. Тем более, что она будет для Кремля юбилейная - 20-я. Каждый год для елочки был один и тот же наряд из ретро-игрушек, а в прошлом году для щелковской красавицы выбрали стиль "Зимний лес". Для нее выделили несколько тысяч игрушек и около 1 км разноцветных гирлянд.