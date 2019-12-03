Рост тарифов на транспорт и ЖКХ в Москве в 2020 году не превысит инфляции

Сегодня, 3 декабря, на заседании президиума правительства Москвы утвердили новые тарифы на некоторые услуги ЖКХ и проездные метро и наземки.

ЖИЛЬЁ

По традиции с 1 января 2020 года квартплата поднимется, но не полностью. Изменятся два тарифа:

-содержание жилья - на 5%, то есть с 29,04 рублей до 30,49 рублей за квадратный метр;

-взнос на капремонт - на 3,7%, то есть с 18,19 рублей до 18,86 рублей за "квадрат".

Остальные ставки (газ, тепло, горячая и холодная вода, канализация) вырастут с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7%.

"При этом тарифы на коммунальные услуги в Москве в целом с 2012 года - ниже накопленной инфляции за аналогичный период (рост тарифов – 66,3%)", - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Все действующие льготы на квартплату сохраняются полностью.

ПРОЕЗД В МЕТРО И НАЗЕМКЕ

Билеты подорожают с 1 февраля 2020 года на 3%. Это ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%. Причём цены останутся прежними:

-на популярные безлимитные проездные билеты на все виды транспорта, включая МЦД:

1 сутки - 230 рублей;

3 суток - 438 рублей;

30 дней - 2 170 рублей;

90 дней - 5 430 рублей;

365 дней - 19 500 рублей.

-на безлимитные проездные, в том числе с зоной "Пригород" МЦД:

1 сутки - 285 рублей;

3 суток - 545 рублей;

30 дней - 2 570 рублей;

90 дней - 6 940 рублей;

365 дней - 24 450 рублей.

Остальные билеты повысятся так:

1.Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") и наземка:

-по карте "Тройка" (билет "Кошелек") – 40 рублей (было 38 руб.);

-по тарифу "90 минут" – 62 рубля (было 59 руб.);

-при оплате банковской картой – 44 рубля (было 42 руб.).

2.Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Пригород") и наземка:

-по карте "Тройка" (билет "Кошелек") – 47 рублей (было 45 руб.);

-при оплате банковской картой – 51 рубль (было 49 руб.).

3.Билет "Единый":

-на 1 поездку – 57 рублей (было 55 руб.);

-на 2 поездки – 114 рублей (было 110 руб.);

-на 60 поездок – 1 970 рублей (было 1 900 руб.);

-бумажный на календарный месяц (не более 70 поездок) – 2 900 рублей (было 2 770 руб.).

4.Билет троллейбус-автобус-трамвай (ТАТ):

-на 1 поездку для проезда в автобусе в зоне Б (кроме Зеленограда) и на переходном участке между зонами А и Б – 47 рублей (было 45 руб.);

-без лимита поездок на 30 дней – 1 180 рублей (было 1 140 руб.).

5.Пригородные электрички:

-проезд внутри Москвы – 37 рублей (было 36 руб.);

-проезд одной зоны за пределами Москвы – 24 рубля (было 23 руб.).

6.Льготные проездные билеты для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов:

-наземка на 1 месяц – 265 рублей (было 260 руб.); на 3 месяца – 795 рублей (было 780 руб.);

-метро, МЦК и МЦД на 1 месяц – 405 рублей (было 395 руб.);

-метро, МЦК и МЦД на 3 месяца – 1 215 рублей (было 1 185 руб.).