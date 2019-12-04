Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин - о пользе МЦД, реновации и повышении зарплат строителей

Сегодня, 4 декабря, в эфире радио Вести FM выступил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Публикуем основные цитаты.

КАЖДЫЙ ГОД - ПЛЮС 10 СТАНЦИЙ МЕТРО

- По развитию транспортной инфраструктуры Москва сегодня находится в тройке лидеров в мире. Конкурируем только с китайцами. До 2024 года у нас метро удвоится - было 300 километров, а станет 600 километров только подземных линий. В прошлом году сдали 18 станций метро. В этом году сдадим 14 станций. А в последующие годы будем строить не меньше 10 станций каждый год.

Мы развиваем рельсовые маршруты. Запуск МЦД даёт миллионам дачников в московском регионе полноценное наземное дешевое метро. Ведь в столице на 12 миллионов жителей приходится 5 миллионов загородных участков. Мы единственный такой мегаполис в мире. Теперь с МЦД у городских жителей появилось много дополнительных пересадок и около 300 новых маршрутов. Раньше цена на проезд в электричках была более высокая, а сейчас - за те же деньги можно проехать на них из области через всю Москву.

НОВОСЕЛЬЕ СПРАВИЛИ УЖЕ ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ РЕНОВАЦИИ

- В программе реновации 1,8 миллионов квадратных метров жилья строится, ещё 1,4 миллиона «квадратов» проектируются. Сейчас уже переселились и получили смотровые ордера около 20 тысяч человек. Квартиры выдаются с полной отделкой, то есть заехал и живи. Реновация неизбежна, и с каждым годом новоселов будет больше. В 2020 году ещё 12 тысяч жителей переселим.

В ЗАБОЙ ЗА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- У рабочих на столичных стройках не очень высокая зарплата. Все расценки утверждаются федеральными ведомствами. Нельзя в них указывать такую низкую зарплату. Этот вопрос будем обсуждать в Минстрое и планируем выплаты поднимать. Спуститесь в забой и посмотрите, в каких условиях работают метростроевцы за 40 - 50 тысяч рублей. Город платит им дополнительно так называемые «вахтовые», чтобы оплата труда была достойной.