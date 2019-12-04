2019-12-04T18:52:42+03:00
Досуг

На «вузпромэкспо-2019» состоится крупнейшая презентация вакансий для выпускников и студентов

В Москве 11-12 декабря пройдет ежегодная научно-образовательная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019»
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В Москве 11-12 декабря пройдет ежегодная научно-образовательная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019». Фото: предоставлено пресс-службойВ Москве 11-12 декабря пройдет ежегодная научно-образовательная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019». Фото: предоставлено пресс-службой
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Мероприятие обещает запомниться не только зрелищной экспозицией, но и практической пользой для каждого студента и выпускника, который посетит мероприятие.

К примеру, организаторы проекта "Профстажировки 2.0", инициатором которого стала АНО «Россия – страна возможностей», расскажут о том, как попасть на перспективную стажировку, познакомят гостей мероприятия с кейсами и ответят на самые важные вопросы о том, как правильно начать успешную карьеру. Как отмечает Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, курсовые и квалификационные работы обучающихся, практики и стажировки - могут и должны стать основой карьерного лифта для будущего специалиста».

Как рассказала руководитель молодежного направления портала по поиску работы hh.ru Ирина Святицкая, на «ВУЗПРОМЭКСПО» будет проведена масштабная «Ярмарка вакансий» от ведущих российских компаний и брендов. «Существует мнение, что выпускнику не всегда легко найти работу, - делится И. Святицкая, - это касается и Москвы, и регионов. Но наша практика показывает, что даже при минимальных усилиях студент и выпускник вуза могут найти не только интересную работу, но и стажировку в большой компании, которая затем вполне может стать его постоянным местом работы и стартом профессиональной карьеры. Только в нашей базе на сегодняшний день более 205 000 вакансий для студентов и выпускников в самых различных отраслях – ИТ, маркетинг, промышленность, финансы, транспорт, логистика. Средняя зарплата, предлагаемая сегодня выпускнику вуза – около 40 000 рублей в месяц. Более того, самые крупные компании и бренды крайне заинтересованы в выпускниках! В большинстве из них существуют и активно работают целые департаменты молодежного подбора, которые ищут талантливых и трудолюбивых выпускников!».

Для руководства вузов площадка выставки, в работе которой уже подтвердили участие более ста университетов и научных организаций, также станет источником нового опыта и взглядов на современные тренды в карьерных траекториях. Как рассказали организаторы выставки, в рамках молодежной программы «ВУЗПРОМЭКСПО» состоится панельная дискуссия «Какой выпускник пользуется сегодня наибольшим спросом в компаниях».

Зарегистрироваться для бесплатного посещения выставки можно на сайте www.vuzpromexpo.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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