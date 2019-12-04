2019-12-04T20:11:38+03:00
Общество

В центре Москвы начали разбирать легендарный кинотеатр «Соловей»

На месте снесенного здания построят новый киноцентр
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Начался снос киноцентра "Соловей".Начался снос киноцентра "Соловей".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве начали разбирать киноцентр «Соловей». В последние месяцы Фейсбук выступал за его сохранение с удвоенной силой. Киноцентр называли легендарным, неповторимым и незаменимым: билеты по 100 рублей, в кассы всегда очереди, фильмы крутят по три года, работают 24 зала. Все стены в «Соловье» фанаты исписали словами поддержки и прощания.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто-то из них вчера, возможно, пришел на место, превращенное в культ, чтобы унести кусочек советского здания.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, говорили про киноцентр и другое: очереди стояли, потому что не могли толком наладить работу касс, залы были тесными и небезопасными. Ряды стульев вплотную примыкали к стенам: не дай бог ЧП, выбраться из такого зала было бы непросто.

Владелец «Соловья» Вадим Меркин написал письмо на радиостанцию «Эхо Москвы», где прямо заявил: он не хочет повторения в его киноцентре трагедии кемеровской «Зимней вишни» (во время пожара в кинотеатре погибли 60 человек, из них 41 ребенок).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Соловей» ушел. Пусть грусть по нему будет светлой.

На месте снесенного здания построят многофункциональный центр, на третьем этаже которого разместится все тот же «Соловей», но отвечающий всем современным требованиям комфорта и безопасности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, на время строительства здания киноцентр «Соловей» продолжит показывать фильмы из прежнего длинного репертуара в кинотеатре «Октябрь» (ул. Новый Арбат, 24, ст. м. «Арбатская»). Обещают сохранить и привычные для постоянных зрителей цены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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