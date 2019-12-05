Жить, любить, побеждать

В столице сегодня живут около 1 миллиона людей с инвалидностью. Среди них - около 40 тысяч детей-инвалидов.

Москва создает комфортные условия для всех жителей, особенно для тех, кому помощь нужна каждый день. Москвичей на инвалидных колясках или с другими нарушениями здоровья часто хочется назвать людьми безграничных возможностей. Их можно увидеть среди участников конкурсов красоты, на творческих фестивалях, в Паралимпийских и Сурдолимпийских играх, на специальных олимпиадах. Город помогает им жить, любить и побеждать.

В «ЗАРЯДЬЕ» НЕТ НИКАКИХ БАРЬЕРОВ

Куда может добраться в столице человек на инвалидной коляске? Без проблем проехать по набережной, поболеть на стадионе за любимую футбольную команду или послушать звезд в концертном зале. Таких мест в Москве становится все больше.

На торжественном мероприятии для людей

с инвалидностью «Ты все можешь» в Adrenaline Stadium наградили 13 лауреатов городского смотра-конкурса «Город для всех». Традиционно он проводится с 2009 года. Среди победителей этого года - школа № 1409, двор дома 10 на Ходынской улице, зеленая зона вдоль Коломенской набережной и концертный зал «Зарядье».

«В зале «Зарядье» человеку на коляске очень комфортно, - поделилась Надежда Лобанова, председатель Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов. - На подъезде к главному входу и внутри - никаких барьеров и препятствий! Для инвалидов в Большом зале целых 16 мест. Два больших лифта, и в каждом свободно помещаются две коляски и сопровождающие».

Всего в этот раз 36 организаций различных форм собственности стали победителями и лауреатами конкурса. Заявки на участие подали 107 компаний. Для победы достаточно было стать самыми комфортными и удобными для инвалидов.

- Сегодня город меняется. Транспорт, улицы, дворы, поликлиники, офисные и общественные здания - более 85% социально значимых объектов адаптированы для маломобильных горожан. Для большинства инвалидов обеспечена возможность беспрепятственно выйти во двор, доехать до нужного места, получить необходимую ему услугу, - сказал на церемонии награждения Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. - Столица и дальше

продолжит развиваться в этом направлении. Во многом доступность учреждений зависит от его руководителей и их социальных ориентиров. Поэтому мы ценим и благодарим их за общий вклад в адаптацию городской среды для маломобильных горожан.

Кстати, квартиры больше не превращаются в непреодолимые препятствия. В комнатах устанавливается потолочная подъемная система, позволяющая перемещаться в любую точку помещения.

Уникальные технологии помогут «увидеть» картины и фотографии. Фото: dszn.ru

МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИЕДЕТ ДОМОЙ

Для тех, кому нужно постоянно учиться жить с травмой или болезнями, в Москве действуют 11 центров социальной реабилитации людей с инвалидностью, 8 реабилитационно-образовательных учреждений, 98 реабилитационных отделений, из них - 38 отделений для детей с инвалидностью. Услуги можно получить в стационарной или нестационарной формах, а также с выездом на дом мобильных служб реабилитации.

- В системе соцзащиты Москвы функционируют 11 современных высокотехнологичных реабилитационных центров, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья получить помощь для последующей интеграции в социум. Для успешного проведения реабилитационных мероприятий и достижения эффективных результатов необходимо раннее начало реабилитации, индивидуальный комплексный подход - все это есть в центрах. Важны не только физическое восстановление, но и психологическая поддержка для дальнейшей жизни человека и адаптации в общество, - отметил Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

В реабилитационно-образовательных учреждения обучаются 1830 детей с ограничениями жизнедеятельности в проекте Московской электронной школы.

ЧТО ЕЩЕ

Знаменитые музеи привезут для незрячих детей шедевры мировой живописи

С 10 по 12 декабря в школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых состоится благотворительная выставка под названием «Видеть. Чувствовать. Прикасаться».

На ней представят рельефные шедевры мировой живописи и иконописи из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа, Химкинской картинной галереи имени С. Н. Горшина, фотографии с XIII Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Все работы выполнены с использованием инновационных продуктов для тактильного восприятия изображения у слепых и слабовидящих детей.

В Москве проживает порядка 10 тысяч незрячих и слабовидящих людей. Выставочный проект дает новые возможности для их обучения и реабилитации. Произведения искусства, восприятие которых затруднено из-за врожденных или приобретенных особенностей, становятся доступными.

Рельефные изображения, дающие возможность в прямом смысле этого слова прикоснуться к произведениям искусства, разработала российская компания совместно с тифлоспециалистами. С помощью этой уникальной технологии можно тактильно «увидеть» не только картины, фотографии, иконы и фрески, но и ознакомиться с большими архитектурными объектами, а также изучить монеты, ювелирные изделия и даже кружева.

Где: ул. 3-я Мытищинская, д. 5, ст. м. «Алексеевская».

Когда: с 8.00 до 18.00 10 - 12 декабря. С собой нужно взять паспорт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Недавно в Москве завершился V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019». На нем участники показали, что любая работа им по плечу. Молодежь и люди старшего возраста резали салаты, придумывали красивые наряды, стрижки и макияж, укладывали кирпичи, разгадывали хитрый компьютерный код, пилили, строгали, красили, составляли необычные букеты. Московская команда одержала победу на чемпионате. В этом году наши столичные участники завоевали 182 медали и стали лучшими на «Абилимпиксе».