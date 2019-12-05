В Москве 16-летний школьник влетел столб на «Жигулях»: у машины снесло крышу и двери

16-летний школьник устроил нелепую аварию. Машина, на которой он ехал, превратилась в куски металла, а водитель получил лишь несколько переломов. Повезло.

А произошло все вечером в среду, 4 декабря, на улице Борисоглебские пруды, в районе дома 28. «ВАЗ» мчался по участку дороги увешенному знаками с ограничением скорости в 40 километров в час.

- Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с мачтой городского освещения, - прокомментировали «КП» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

От удара в машине не только снесло крышу, но и выбило двери. Так отечественная легковушка превратилась в нечто напоминающее кабриолет.

- За рулем был пацан. Он хотел проскочить светофор и летел на скорости не меньше 110 километров в час, - рассказал «КП» очевидец Леонид Жирков.

С места ДТП несовершеннолетнего водителя доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет, откуда подросток взял автомобиль.