2019-12-05T14:24:00+03:00
Звезды

Disney и Одноклассники представили первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Картина выйдет в широкий прокат 24 декабря 2020 года [видео]
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Фильм выйдет в широкий прокат 24 декабря 2020 года.Фильм выйдет в широкий прокат 24 декабря 2020 года.
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В социальной сети Одноклассники эксклюзивно пройдет официальная премьера тизера-трейлера второй части фильма «Последний богатырь» — «Последний богатырь: Корень зла». Миллионы интернет-пользователей первыми смогут увидеть кадры одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года. Первая часть сказочного приключения Disney вышла в прокат в октябре 2017 года и обновила кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей. Фильм–сказка «Последний богатырь» также стал первым фильмом российского производства, быстрее других преодолевшим отметку в пять миллионов зрителей.

Вторая часть сказки рассказывает о приключениях, полюбившегося зрителям богатыря Ивана. Его заботит неминуемое начало Богатырских игр — съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой «богатырской силушки» в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста — мощи и красоты хоть отбавляй. Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединить силы и со старыми друзьями, и с новыми недругами, для того, чтобы спасти сказочное Белогорье.

Съемки картины начались в июне 2019 года и проходили в Московской области, Карелии, Краснодарском и Пермском краях. Над сценарием продолжения «Последнего богатыря» работала авторская группа первого фильма под руководством продюсера Виталия Шляппо. Режиссером фильма вновь стал Дмитрий Дьяченко.

Первый официальный тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла» эксклюзивно появится в группе Disney Россия. Посмотреть его можно в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях OK на iOS и Android и на большом экране в приложении «OK Видео» на Smart TV и Android TV. Фильм производства Disney; Yellow, Black and White и телеканала «Россия», «Последний богатырь: Корень зла» выйдет в широкий прокат 24 декабря 2020 года.

Последний богатырь: Корень зла - тизер-трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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