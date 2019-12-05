Для школьников Капотни провели необычный урок по природоведению

Чем стремительнее разрастается мегаполис, тем сложнее сохранить в нем уникальность его экосистемы. Но вопреки таким опасениям, зеленый массив вокруг районов Марьино, Люблино, Братеево и Капотни насчитывает сотни видов птиц и зверей. И число пернатых с каждым годом только растет. Все дело в том, что, несмотря на открытие в советские годы промышленных предприятий, здесь была сохранена санитарно-защитная зона – предмет пристального надзора как экологов, так и сотрудников предприятия. И много лет она остается неизменной. Именно поэтому, скажем, на территории Московского НПЗ сегодня можно встретить зайца- русака или даже сфотографировать прошмыгнувшую лису. А лебеди на пруду в Капотне чувствуют себя как дома почти круглый год. Об этом детям из школ Капотни и Марьино рассказали на необычном уроке природоведения, который провели на базе учебного центра нефтеперерабатывающего предприятия. Причем прочитала лекцию не учитель, а профессиональный орнитолог и директор по развитию Союза охраны птиц России Елена Зубакина.

- Природный мир здесь очень богат, - рассказала Елена Зубакина. - В Братеевской пойме реки Москвы только птиц обитает около 160 видов. Кого знаете вы? – обратилась она к школьникам.

- Синиц, воробьев, ворон, - раздались голоса с мест.

- А еще, конечно, чаек, дятлов, жаворонков, куропаток, - рассказала школьникам Елена Владимировна. - Сейчас мы еще раз их всех вспомним.

Оказалось, что дети действительно встречали разных птиц, но не всегда знают, как их зовут. Особым удивлением для них стали чайки, которые тоже оказывается обитают здесь.

- У нас есть сведения, что порядка 800 пар чаек здесь появляется регулярно, - уточнила Елена Зубакина. Гнездиться в местных камышовых зарослях любят и малая выпь, и пустельга, и ястребиная славка. А вдоль северной границы Московского НПЗ, по наблюдениям орнитологов, тянется коридор пролета таких редких хищных птиц, как беркут, сокол-сапсан, орлан-белохвост и многих других. Все они занесены в Красную книгу. Эксперты отмечают, что вокруг завода встречается больше 160 видов птиц, 30 видов – краснокнижные.

Это стало возможно благодаря комплексной экологической модернизации предприятия, здесь был построен инновационный комплекс очистных сооружений «Биосфера». Он позволил благодаря многократной фильтрации воды очищать ее на 99, 9%, а потом очищенную вновь возвращать в производство. При этом потребление воды сократилось в три раза, что снизило нагрузку на городские очистные сооружения.

После лекции, школьники вышли прогуляться вдоль Заводского пруда. Вокруг водоема установлены информационные стенды, которые как раз рассказывают обо всех пушистых и хвостатых жителей окрестностей.

- Вот вам и вся подробная информация о здешних обитателях, - присоединилась к осмотру открывшихся стендов орнитолог Елена Зубакина. Рядом со снимками с лисой, зайцем, совой соседствуют фотографии земноводных. Так, на одной из них, запечатлена обыкновенная зеленая жаба. Она, кстати, в грязной воде жить не захочет и не сможет. Стало быть, комфорт вполне реальный местным зверям обеспечен.

Также Елена Зубакина провела небольшой практикум для школьников, рассказав про особенности подкормки диких птиц, и поведав о современном увлечении, называемом бердвотчингом – скрытом наблюдении за пернатыми. По словам орнитолога, нередко фотоснимки, сделанные горожанами даже на обычный телефон, помогают экспертам прояснить вопросы, связанные с миграцией птиц, увеличением или сокращением их популяции.

- Мне очень пригодятся эти советы по бердвотчингу, - заявила ученица 9 класса школы № 1547 Анна Утешева после окончания урока. Задумались ребята и о том, чтобы вести учет различных видов, чтобы потом передать сведения орнитологам.