2019-12-05T17:29:54+03:00
Общество

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на газонах и площадках спецтехники

Нарушителей можно будет наказать через мобильное приложение «Помощник Москвы»
Анастасия ВАРДАНЯН
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Нарушителей можно будет наказать через мобильное приложение «Помощник Москвы»Нарушителей можно будет наказать через мобильное приложение «Помощник Москвы»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новый штраф за парковку с 5 декабря в тестовом режиме ввели в центре Москвы. Три тысячи рублей в кубышку городского бюджета придется положить тем, кто припаркуется на газоне или площадке для спецтехники.Последние есть почти в каждом дворе и отмечены красно-белой дорожной разметкой.

Интересно, что выписывать штрафы будет сами жители. Для этого им предлагается использовать мобильное приложение «Помощник Москвы». Загрузил фото машины нарушителя и готово. Программа на основе геолокации и заранее размеченных зон сама будет определять вид нарушения. Правда, пока такая возможность появилась только у жителей Центрального административного округа Москвы и то не всей его части.

- Пилотный проект заработал в восьми столичных дворах ЦАО. В частности, на улицах Стройковская, Марксистская, Александра Солженицына, 4-я Тверская-Ямская, Чаянова, Бутырский Вал, Вадковский переулок и Вспольный переулок, - сообщила «КП» Анастасия Писарь, руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения.

Почти все дворы на перечисленных улицах оборудованы шлагбаумами. На их территории могут попасть только местные жители. То есть штрафовать друг друга будут соседи. Приживется ли такая система в столице, покажет время.

Сейчас «Помощником Москвы» пользуются более 460 тысяч жителей столицы. По данным ГИБДД, благодаря их активности число нарушений ПДД в столице с 2018 года уменьшилось на 9 процентов. Установить программу можно бесплатно в Google Play и App Store.

ИСТОЧНИК KP.RU

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