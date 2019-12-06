Журналисты протестировали продукцию Ahmad Tea

Чашка чая, выпитая не наспех, а с чувством, толком, расстановкой в наш век скоростей способна остановить мгновение и сделать его по-настоящему прекрасным. В любое время суток. Спасибо англичанам, что они по-прежнему изо всех сил сохраняют свои традиции, ставшими любимыми во всем мире, хотя тоже вместе со всеми спешат и, как положено денди, никогда не опаздывают.

Чайная церемония, организованная Ahmad Tea, прошла под девизом «Чай — это искусство» и продемонстрировала собравшимся это искусство во всей красе.

Зал был красив и полон народу. Автор фото: ГЕОРГИЙ НИГМАТУЛИН

Живая музыка. Белые скатерти. Нежный фарфоровый сервиз. Свежие цветы. Изысканная и в то же время простая закуска: сандвичи из только что испеченного хлеба, сыры, яйца и кресс-салат, вкуснейшие пирожные, ягоды...И, конечно, чай, заваренный по всем правилам, в специальном заварном чайнике, и обязательно под хорошую беседу. Остановись, мгновение! Стоп-кадр!

Изысканный стол. Легкие закуски. Автор фото: ГЕОРГИЙ НИГМАТУЛИН

Интересный разговор завязался благодаря выступлению вице-президента по развитию бизнеса Ahmad Tea Тима Коннора.

Тонни Коннор спел вдохновенную оду любимому напитку. Автор фото: ГЕОРГИЙ НИГМАТУЛИН

Он рассказал об истории чая, которая насчитывает почти 5000 лет, и истории компании, уже полвека производящей наиболее востребованные в мире сорта чая. Спикер признался в любви к благородному напитку и процитировал знаменитого писателя Генри Джеймса: «Вряд ли в жизни есть более благолепные часы, чем те, что посвящены церемонии послеобеденного чая».

Кстати о "послеобеденном чае"(Afternoon tea). Этот изящный, как мадригал, британский обычай, в полной мере открывает аристократичную сущность Лондона. Это легкий перекус под аккомпанемент неизменного чая сервируется в период с 15:00 до 17:00. Традицию ввела в обиход португальская принцесса Екатерина Браганская, вышедшая замуж за короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла II Стюарта в 1661 году.

Благодаря этой полуголодной португальской принцессе весь мир теперь пьет чай между обедом и ужином. Автор фото: ГЕОРГИЙ НИГМАТУЛИН

Принцесса не выдерживала интервала принятия пищи между обедом и ужином и просила себе и своему окружению дополнительную еду. С тех пор популярная среди португальской знати практика послеобеденного чаепития была привита и на земле английской.

На вопрос журналистов, какой сорт чая он предпочитает сам, Тим Коннор ответил, что в течение дня пьет "Английский завтрак", который хорош и утром, и в обед, и в полдник, и вообще в любой момент. Этот напиток не может надоесть - так богат его вкус. А вот после ужина Тим Коннор предпочитает выйти в сад и испить чашечку великолепного жасминового чая. Это едва не любимейшее время в сутках.

Тим Коннор привел интересную статистику. Оказывается, на всей планете ежедневно выпивается 30 миллионов чашек чая производства Ahmad Tea. Компания поставляет свою продукцию в 80 стран мира. Значительная доля этого рынка принадлежит России. Самыми крупными производителями черного чая являются Шри-Ланка, Индия (провинции Дарджлинг, Ассам), Кения.

Чайная культура на службе у цивилизации

«Аромат чая и вкус чая распространяются широко, широко, укрепляют отношения между людьми.» Так считал древнекитайский поэт Цзинь Чжан Цзайв, чье высказывание стоит эпиграфом на официальном сайте компании Ahmad Tea.

Любопытно, но в разных частях света, в разных государствах существует собственная культура чаепития. Но везде это - повод для общения и единения.

Вместе с Тимом Коннором представители СМИ стали участниками чайного туризма и узнали, что:

- в Египте пьют очень крепкий и очень сладкий чай, заваривая сильно размельченный - почти в пыль - чайный лист; часто добавляя травы;

- на Тибете – с молоком, маслом яка и солью;

- в Марокко с мятой или лаймом;

- в Индии - обожают чай со специями;

- в Турции не принято класть в чайный напиток сахар;

- вслед за Англией, которая добавляет чай в молоко, так пьют чай и в России;

- в Америке – слабо заваренный, со льдом и газировкой;

- в Монголии любят молочный чай (суутэй цай), который делают из зеленых сортов, воды, молока, соли (соль предотвращает обезвоживание организма, что в монгольских степях немаловажно), сливочного масла или обжаренного курдючного сала.

Мастер-класс мистера титестера

Выступление Уильяма Мэннинга, ведущего дегустатора чая компании, стало ключевым моментом мероприятия.

Уильям Мэннинг - человек с редким талантом титестера - любит чай Асам. Автор фото: ГЕОРГИЙ НИГМАТУЛИН

С 1973 года этот человек ежедневно занимается тем, что проверяет качество производимого чая. Без преувеличения можно сказать, что титестингу мэтр посвятил всю свою жизнь. «Мне повезло, — заметил мистер Мэннинг, отвечая на один из вопросов журналистов, — что я тружусь в чайной компании. Когда я пришел сюда работать, стало ясно, что у меня есть своеобразный талант - я хорошо различаю тонкость разных ароматов и оттенки вкусов напитка. Меня направили на обучение, днями и неделями я пробовал чаи — это путь титестера. Чем больше вы пробуете и сравниваете, чем точнее вы можете оценивать и описывать, тем проще затем объяснить другим специалистам, что вы хотите получить для производства нового бленда».

Как выяснилось, у чайных дегустаторов сформирован даже специальный словарь терминов - для более глубокого и точного взаимопонимания. А в голове у каждого из них, как выразился главный титестер компании, - целая библиотека.

Собравшиеся гости получили редкую возможность не только пообщаться с мировым дегустатором, но и под его руководством постичь азы чайного блендирования. Уильям Мэннинг провел небольшой конкурс на определение сортов чая по их вкусу, внешнему виду и описанию. Гости, точно определившие, какие именно из элитных блендов Ahmad Tea были в пронумерованных чайниках, получили тематические призы.

Гости старались быть активными и получали за это призы. Автор фото: ГЕОРГИЙ НИГМАТУЛИН

Полезный совет от дегустатора

По листочкам сухого чая можно определить качество чая.

Если цвет чаинок коричневый, то это чай низкого сорта. Качественный черный чай должен обладать темно-коричневым, почти черным цветом, а его листочки должны быть скручены продольно, т.е. чаинки должны быть длинными.

Порошковые и гранулированные чаи отличаются терпким вкусом, крепостью, сильным чайным вкусом и имеют насыщенный цвет.

Черный чай заваривают горячей водой и настаивают до 7 минут. В зависимости от вида и сорта чая, напиток может иметь различные оттенки цвета (от светлого золотисто-розового до яркого красно-коричневого), вкуса и аромата.

Словом, век живи - век учись. Чайное мастерство - действительно искусство на грани науки и магии, завораживающей, напитывающей, бодрящей или расслабляющей - в зависимости от момента и пожеланий...