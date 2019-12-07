2019-12-07T02:53:02+03:00
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"Московский наблюдатель" выбрал лучшие публикации 2017-2018 года

Премия присуждалась в двух номинациях: "Точка обзора" и "Колесо обозрения"
Мария ИГНАТЬЕВА
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"Московский наблюдатель" выбрал лучшие публикации 2017-2018 года"Московский наблюдатель" выбрал лучшие публикации 2017-2018 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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"Московский наблюдатель" 6 декабря во время Международной ярмарки интеллектуальной литературы non|fictio№ 21 в Гостином дворе назвал вручил премии за лучшие публикации в сезоне 2017/2018 в двух номинациях, «Точка обзора» и «Колесо обозрения». Церемония стала седьмой по счету.

Лауреатов и победителей определило жюри, постоянными членами которого являются поэты, писатели, критики, филологи, историки литературы. Было также и студенческое жюри из представителей нескольких московских вузов.

Лауреатом в номинации «Точка обзора» назван Дмитрий Веденяпин, отмеченный за статью о статью «Повторяя в уме, что теперь свободен…» о выступлении Алексея Цветкова в цикле «Пункт назначения». Лауреатом в студенческой версии номинации «Точка обзора» стала Мария Мельникова со статьей «Я буду с зомби!» о поэтическом вечере «День выборов».

Звание лауреата в номинации «Колесо обозрения» большое жюри отдало не участвовавшему в голосовании Леониду Костюкову за статью «Письмо о пользе юмора в поэзии, писанное Леонидом Костюковым к Дмитрию Веденяпину после его выступления 9 сентября 2017 года с очередной подборкой летних стихов из Кясму». Студенческое жюри в этой номинации назвало своим лауреатом Марию Фаликман, автора статьи «Полюса на полтораста».

Финалисты каждой номинации, вошедшие в короткий список, получили дипломы и денежные призы из рук героев своих статей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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