В Подмосковье горит трехэтажная деревянная гостиница, один из постояльцев пропал без вести

В Московской области утром в воскресенье, 8 декабря, загорелся трехэтажный гостиничный комплекс. Отель «Усадьба Ромашково» находится на территории городского округа Одинцово, на Можайском шоссе, буквально в паре километров от МКАД. Основное здание - трехэтажный деревянный сруб, в котором расположены более 30 двухместных номеров.

- Сотрудники гостиницы сообщили о пожаре в дежурную часть около 7:10, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе подмосковного управления МЧС. - 19 постояльцев и 10 сотрудников гостиничного комплекса сумели самостоятельно эвакуироваться из здания еще до приезда пожарных.

Появилась информация, что один из клиентов «Усадьбы Ромашково» пропал. Возможно, не успел выскочить из гостиницы. Однако в МЧС эту информацию не подтверждают:

- По предварительным данным, пострадавших нет.

Насколько известно, пожар начался в одном из помещений на первом этаже. Люди начали выскакивать из номеров, когда по коридорам пошел дым. По деревянным конструкциям огонь распространился очень быстро.

- На данный момент общая площадь возгорания - около 1000 квадратных метров, - прокомментировали в МЧС.

Пожарные пока не могут справиться с огнем. В тушении принимают участие 67 человек и 23 единицы техники.