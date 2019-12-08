2019-12-08T12:23:07+03:00
Происшествия

В Москве арестовали пьяного водителя, который врезался в вестибюль станции МЦК и сбил насмерть трех человек

За последний год 23-летнему Сергею Медведеву выписали 12 штрафов за превышение скорости [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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23-летнего Сергея Медведева, севшего за руль пьяным и устроившего аварию, арестовали.23-летнего Сергея Медведева, севшего за руль пьяным и устроившего аварию, арестовали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очевидцы говорят, что жертв могло быть гораздо больше. Около семи часов утра спортивная Mazda понеслась на огромной скорости по Локомотивному проезду. А через несколько секунд машина вдруг вильнула вправо, снесла стоявших на тротуаре людей и врезалась в стену вестибюля станции МЦК «Окружная». У несчастных не было ни одного шанса выжить. Три человека погибли на месте. Тела двоих из них оказались зажаты между смятой иномаркой и зданием.

- Жуткое зрелище, было много крови. Машину свернуло в трубочку, просто груда металлолома, - рассказывают очевидцы.

Водитель Mazda и его пассажир оказались пристегнуты. Только это их и спасло. Хотя чтобы вытащить парочку из салона, спасателям пришлось разрезать покореженный кузов. Пассажира увезли в больницу с переломом бедра.

- А вот водитель, как ни странно, почти не пострадал. Ушибы, лопнувшим стеклом лицо посекло, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Сидевшего за рулем 23-летнего Сергея Медведева отправили на медосвидетельствование. Водитель оказался пьян. Рассказывают, что тем утром Медведев с приятелем возвращался с ночных посиделок. И решил промчаться по утреннем Москве с ветерком... Как выяснилось, молодой человек вообще любитель погонять. В течение 2019 года ему выписали уже 12 штрафов за превышение скорости.

Сергею Медведеву предъявлено обвинение по статье «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц» (это до 15 лет колонии, - Авт.). Головинский суд арестовал москвича на два месяца.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нужны новые статьи УК и «алкозамки»?

После очередной смертельной аварии председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ужесточить наказание за регулярное превышение скорости и езду без прав.

«Необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости, - написал спикер МГД на своей страничке в соцсетях. - Тоже самое - за неоднократное вождение без прав».

По его словам, «административки» (штрафов и арестов на 10-15 суток), как показывает практика, недостаточно. Шапошников приводит статистику: в 2013-2018 годах в России произошло более 31 тысячи аварий с участием водителей без прав. Итог: 4102 человек погиб, больше 35 тысяч пострадали.

«Считаю также важным в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса регулирования установки и использования алкозамков. В частности, предусмотреть обязательную установку контрольных устройств на такси и каршеринге».

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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