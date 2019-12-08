Полина Гагарина и живой верблюд: встречаем в ресторанах столицы Новый год

Пора задуматься, как отмечать Новый год. Дома с семьей, лететь в другую страну, а можно пойти шумной компанией в ресторан. Если вам по душе последний вариант, то бронировать места нужно уже сейчас. «КП» изучила, какие программы подготовили столичные рестораны и сколько придется выложить денег за новогодний стол и веселье.

Пушкинъ

Каждую зиму дом «Кафе Пушкинъ» покрывается тысячью мерцающих огней и превращается в волшебную снежную сказку. В этот раз «Ты сказка в моей жизни» споет Владимир Кузьмин, а известными хитами порадует кавер-группа «Панды Нью-Йорка». Угощать в ресторане будут холодными закусками, пирожками и морсом. Также праздник не обойдется без бокала французского шампанского Moët & Chandon Imperial.

Где: Тверской бульвар, 26А. Ближайшая станция метро «Чеховская».

Стоимость: зал «Аптека» (у сцены) – 39 тысяч рублей, «Аптека» (в центре зала) - 35 тысяч рублей, «Библиотека» — 30 тысяч рублей, «Каминный» — 25 тысяч рублей, «Антресоль» — 25 тысяч рублей.

Турандот

Во дворец арабского султана превратится ресторан «Турандот». Организаторы обещают воссоздать атмосферу в мельчайших деталях — все от декора до праздничного меню. Гости тоже должны будут соответствовать – костюмы арабских султанов и восточных принцесс. Ведущая вечера – выпускница «Фабрики Звезд» Светлана Светикова, а выступать будут Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Уже понятно, что вся лента инстаграма будет завалена фотографиями с живым верблюдом – он будет в фотозоне ресторана. Для детей подготовят отдельную развлекательную программу и подарки.

- Праздник обеспечит дом шампанских вин Veuve Clicquot и шеф-повар Дмитрий Еремеев, который предложит шесть специальных блюд, - рассказали в ресторане.

Где: Тверской бульвар, 26. Ближайшая станция метро «Чеховская».

Стоимость: серебряный зал – 49 000 рублей, золотой этаж – 95 000 рублей, балкон флорентийского дворика (vip) – 199 000 рублей.

Сахалин

Крабы и креветки Дальнего Востока будут не самыми главными в эту новогоднюю ночь. Гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, группа A'Studio. Танцы и песни на высоте 88 метров, а за окном уникальный панорамный вид Москвы на 360 градусов - сталинские высотки, садовое кольцо, Москва Сити и Кремль.

- Меньше всего хочется людей в Новый год удивлять. Все будет очень традиционно: "Оливье" с копченой стерлядью, заливное с камчатским крабом и чилийский сибас на горячее. А на десерт тирамису с икрой из кофе, - рассказал шеф-повар ресторана «Сахалин» Виталий Истомин.

Где: ул. Смоленская 8, Азимут отель Смоленская. Ближайшая станция метро «Смоленская».

Стоимость: 50-70 тысяч рублей с человека (в зависимости от расположения столика).

Крокус Сити

«Жаркий Новый год» с участием артистов пройдет в новогоднюю ночь в Крокус Сити.

- В новогоднюю ночь выступят Григорий Лепс, Леонид Агутин, EMIN, A’Studio, Artik & Asti, Иванушки International. А угощать гостей будут шеф-повара ресторанов «Nobu», «Backstage», «Rose Bar» и «Lesnoy». На столах будут блюда японской, европейской и паназиатской кухни, - говорят организаторы.

Для детей будет отдельная программа с Дедом Морозом, призами и подарками, специальное детское меню и отдельная зона отдыха.

Где: Крокус Конгресс Холл (Крокус Экспо, павильон 3, зал 20). Ближайшая станция метро «Мякинино».

Стоимость: от 50 до 200 тысяч рублей (в зависимости от расположения столика). Детям до 12 лет в сопровождении взрослых билет не требуется.

Ноев Ковчег

Ресторан предлагает встретить Новый 2020 год в атмосфере известной программы «Голубой огонек». Для гостей выступят певец Денис Клявер, воздушные феи Art Queens.

- Будут поздравления от настоящих Дед Мороза и Снегурочки, новогодний стол от шеф-повара ресторана, широкий выбор алкоголя. И главное - розыгрыш главного приза. Ну, а дискотека на всю ночь, - рассказывают в ресторане «Ноев Ковчег».

Угощать будут рулетами из баклажанов, шашлыками, креветками на гриле, а также подадут «Оливье» и шампанское.

Где: Малый Ивановский переулок, дом 9. Ближайшая станция метро «Китай город».

Стоимость: 26 000 рублей, скидка на билеты от четырех человек.

23:45

Вечеринку в стиле «Оскар» организовывают в ресторане «23:45». Обещают много подарков, сюрпризов и зажигательные танцы. Профессиональный фотограф в течение вечера зафиксирует все моменты и пришлет снимки. Для маленьких гостей предусмотрена отдельная детская комната и анимация.

- Будет фуршетный стол и бар без ограничений. Это и «Оливье», и «Сельдь под шубой», филе морского окуня, торт «Йогуртовый» и красное вино, - рассказали в ресторане.

Где: улица Большая Садовая, дом 5. Ближайшая станция метро «Маяковская».

Стоимость: 12 000 рублей, детям до 13 лет скидка 50% + подарок, дети до 6 лет бесплатно + подарок.

Крыша

Встретить Новый год на высоте предлагают в панорамном ресторане «Крыша». Современные хиты исполнит кавер-группа, а всю ночь будет зажигать диджей. Гостей ждут поздравления от Снегурочки и Деда Мороза.

- В меню будет «Оливье», салат «Аргентинский», салат с куриной печенью, ассорти мясное и рыбное, «Сельдь под шубой», жульен, на горячее – лосось или медальоны из телятины с соусом песто. И, конечно, шампанское и вино, - рассказывают в ресторане.

Где: Алтуфьевское шоссе, 8. Ближайшая станция метро «Владыкино».

Стоимость: взрослый билет - 10 500 рублей, детский от 7 лет - 7500 рублей + подарки.

River Palace

Встретить Новый год на теплоходе, не уезжая из Москвы, мечтают многие. Мест всегда ограничено, но еще можно успеть выкупить билеты. Гостей заберут с причала, начнется речная прогулка, за несколько минут до полуночи гости River Palace получат удовольствие наблюдать Московский Кремль, в момент боя курантов открыть бутылку шампанского и стать зрителями самого красивого праздничного салюта в полночь на Кремлевской набережной.

- Мы готовим новогоднюю программу с живой музыкой и танцевальным шоу, поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки. Около 1.30 теплоход сделает остановку и будет работать в режиме ресторана. Угощать будем холодцом из домашней птицы, пряной бужениной с клюквой, форелью с мармеладом. Подадим «Оливье» с пуляркой, коллекцию сыров с медом и праздничный десерт, - рассказали представители компании.

Где: от причала «Киевский вокзал» (напротив ТЦ «Европейский»). Ближайшая станция метро «Киевская».

Стоимость: от 10 000 рублей.

Империя

В ресторане «Дом приемов и тожеств Империя» будут снимать новую версию фильма «Иван Васильевич меняет профессию:2020.rus». Героями станут все гости.

- Это будет новогодний карнавал. Песни, декорации из фильма, ярмарка, катание в карете на лошадях. Конечно, живая елка и Дед Мороз. А еще мы готовим пиротехническое шоу «Калинка», а споет группа «Восток», - рассказали в ресторане.

На стол поставят корзину с мандаринами и испанской хурмой на еловых ветках, подадут щуку фаршированную с чесноком, утиную ножку «Конфи» с малиновым соусом и запеченным яблоком, ассорти шашлыков, мороженое и шампанское Conde de Caralt, Cava Brut.

Где: Шаболовка, дом 58. Ближайшая станция метро «Шаболовская».

Стоимость: общий зал - от 9 500 рублей, отдельный зал – от 5 000 рублей, караоке-клуб – от 3 500 рублей, кальянная WIS-hookah – от 2 500 рублей.

Золотая вобла

Во всех ресторанах сети подготовили программу «Новый год Вверх дном 2020».

- Зажигательные танцовщицы, азартная кавер-команда и меню с алкогольными напитками без ограничений порадуют вас в перерывах между новогодними состязаниями, которые перевернут все вверх дном, - рассказывают в ресторане.

Гостей ждут праздничные подарки и лотерея с iPhone Xr для самых удачливых. Угощать будут всю ночь, в меню: теплые салаты, «Оливье гурме», рыбное ассорти, свежие овощи, ассорти мини-пирожков, фирменное пирожное, морс ягодный и алкогольные напитки.

Где: Сущевский вал, д.9 (ближайшая станция метро «Савеловская»), ул. Покровка, д.2 (ближайшая станция метро «Китай город») и ул. Марксистская, д.18/8, стр.1 (ближайшая станция метро «Марксистская»).

Стоимость: 6000 рублей, дети до 7 лет бесплатно, 8-15 лет скидка 50%.