2019-12-08T23:08:46+03:00
Общество

Дети из домодедовской Академии Вячеслава Фетисова посетили матч по следж-хоккею на ГУМ-катке

Сам 7-кратный чемпион мира сыграл в хоккей на санках за сборную своего проекта «Последняя игра»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Сам 7-кратный чемпион мира сыграл в хоккей на санках за сборную своего проекта «Последняя игра»Сам 7-кратный чемпион мира сыграл в хоккей на санках за сборную своего проекта «Последняя игра»
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На Красной площади сегодня прошел необычный матч по следж-хоккею. Следж - это игра с клюшкой и шайбой, адаптированная для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены сидят на низких санках (по-английски - sledge, следж) и передвигаются по площадке, управляя руками и клюшками.

Матч прошел в рамках проекта «Последняя игра», которым руководит 7-кратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов. Через организацию спортивных встреч знаменитый спортсмен привлекает внимание к проблемам людей с инвалидностью и изменения климата. Проект официально поддержан ООН и Ватиканом.

8 декабря на лед ГУМ-катка вышли молодёжная сборная хоккеистов с инвалидностью «Все звёзды Москвы» и команда «Все звёзды Последней игры» - сам Фетисов вместе со своими бывшими партнерами по сборной СССР и друзьями пересел на следж-санки, чтобы почувствовать, каково это.

- Мы ещё раз убедились, что для людей, которые имеют особенности развития, не существует никаких ограничений, - сказал Вячеслав Фетисов. - Спасибо, что у них есть желание и возможность проявлять свой характер в мировой спортивной жизни. Необходимо менять отношение общества к этим прекрасным людям. Я считаю, что это фантастическое мероприятие.

В составе команды «Все звёзды Последней игры» также выступили известные музыканты Игорь и Олег Бутманы.

- Мы опасались соперника, ведь ребята играли по-настоящему сильно, - признался саксофонист Игорь Бутман. - Однако благодаря нашему вратарю и Вячеславу Фетисову мы сыграли достойно.

Среди зрителей матча были и дети, которые сейчас занимаются в домодедовской Академии Вячеслава Фетисова. Юные спортсмены были впечатлены силой духа сверстников, которые несмотря на проблемы со здоровьем занимаются следж-хоккеем.

- Это была очень захватывающая игра! - говорит воспитанник Академии Фетисова Александр Капранов. - Ребята, которые играют в следж-хоккей, очень смелые. Не каждый смог бы заниматься таким спортом.

Ранее проект «Последняя игра» уже проводил выставочные матчи в Финляндии, Кении, ОАЭ, Израиле, США и Сингапуре. Планируется, что в будущем году такие встречи пройдут и в других странах: Германии, Монако, Индии, а также в знаменитом нью-йоркском спорткомплексе «Мэдисон-Сквер-Гарден», который является домашней ареной команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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