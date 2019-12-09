"Управляла пылающим автомобилем": В Москве пьяную женщину за рулем остановили на МКАД

В Москве на 33-м километре МКАДа пьяную женщину за рулем горящей машины остановили другие автомобилисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/748511" frameborder="0"></iframe> Автомобиль загорелся на 33 км МКАДа.

Очевидцы сообщили, что она не реагировала на предупреждающие сигналы водителей и ехала вперед на большой скорости. Спустя несколько минут, автомобиль с пьяной женщиной за рулем прижали к обочине. Однако самостоятельно автоледи не смогла выбраться из своей машины.

Один из очевидцев вышел из своего авто и вытащил из горящей машины женщину. По его словам от нее "несло спиртным".

После этого водители своими силами потушили горящее авто, сообщили KP.RU собственные источники. Затем на место приехали 2 машины ДПС, 2 скорых и одна пожарная.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе серьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАД. Сообщалось о пяти пострадавших в результате инцидента. Были повреждены три легковые машины и два грузовика.