2019-12-09T00:53:12+03:00
Общество

"Управляла пылающим автомобилем": В Москве пьяную женщину за рулем остановили на МКАД

Очевидцы сообщили, что водитель не реагировала на сигналы других автолюбителей и на большой скорости ехала вперед [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Управляла пылающим автомобилем": В Москве пьяную женщину за рулем остановили на МКАД"Управляла пылающим автомобилем": В Москве пьяную женщину за рулем остановили на МКАДФото: "КП" Архив
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В Москве на 33-м километре МКАДа пьяную женщину за рулем горящей машины остановили другие автомобилисты.

Автомобиль загорелся на 33 км МКАДа.

Очевидцы сообщили, что она не реагировала на предупреждающие сигналы водителей и ехала вперед на большой скорости. Спустя несколько минут, автомобиль с пьяной женщиной за рулем прижали к обочине. Однако самостоятельно автоледи не смогла выбраться из своей машины.

Один из очевидцев вышел из своего авто и вытащил из горящей машины женщину. По его словам от нее "несло спиртным".

После этого водители своими силами потушили горящее авто, сообщили KP.RU собственные источники. Затем на место приехали 2 машины ДПС, 2 скорых и одна пожарная.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе серьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАД. Сообщалось о пяти пострадавших в результате инцидента. Были повреждены три легковые машины и два грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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