Недешево, но сердито: «Соляной дворец» с бассейном на Новый год сдают за 360 тысяч рублей в сутки

Есть у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы выезжаем за город. Собираются несколько семей - и в складчину мы снимаем с 31 декабря по 2 января какой-нибудь коттедж. Раз в год-то можно побаловать себя. Варианты ищем уже в начале декабря.

И вот я наткнулся на объявление. Это даже не один дом, а огромная «баня» - сруб длиной метров пятьдесят, к которому пристроен трехэтажный мраморный особняк. Общая площадь - 600 квадратных метров. «Домик» находится в одном из закрытых коттеджных поселков на территории Красногорска.

Я как ценник увидел, ахнул: 300 тысяч рублей. В сутки!

Да что ж там внутри такого? Интересно. Звоню, договариваюсь, чтобы приехать посмотреть. Рассказываю вежливому мужчине, что у нас IT-компания (просто для обычной компании приятелей это уж слишком шикарно) и наше любимое начальство присмотрело такой вариант для трехдневного корпоратива с семьями. Заедем с утра 31-го, а 2 января после обеда, хорошенько отметив, пожалуем с вещами на выход.

НЕМНОГО ЭКЗОТИКИ В ТЕПЛОЙ ВОДЕ

Чтобы наше такси пропустили через блокпост на въезде в поселок, приходится снова звонить связному и называть номер машины. Желтый «Хендэ» и мои джинсы за 700 рублей встречающих не смущают. Ну мало ли какие айтишники бывают. Меня запускают в большой двор, и экскурсия начинается.

- В бассейне на улице всегда теплая вода, - кивает один из провожатых. - 26 градусов. После баньки - сразу сюда.

Трогаю воду рукой. Действительно, тепленькая.

Меня тащат по деревянным интерьерам сруба. Охотничий домик с потолками метра четыре, деревянная мебель и шкуры на стенах. Уютно.

- Здесь у нас большой каминный зал, где можно петь караоке. А вот бильярдная. - Стягивает со стола чехол и постукивает - под сукном мрамор. Все по науке.

Спускаемся в подвал. Просторная сауна, хаммам, еще один бассейн. В общем, не дом, а элитный спа-салон.

- А это барная зона...

В подвале супердома обнаруживается боулинг на две дорожки.

А еще на подземном этаже - окна. И за ними - вода. Это же уличный бассейн. Сопровождающий важно объясняет, что здесь четыре метра глубина. В дальней стенке бассейна есть выемка, если под нее поднырнуть - там воздушный мешок и барная стойка. Можно стоять в воде и выпивать.

Это не считая нескольких парных и джакузи.Фото: Александр РОГОЗА

ЧУДО-ДОМ И СТЕНЫ ЛЕЧЕБНЫЕ В НЕМ

- А это, - говорит мой провожатый, распахивая следующую дверь, - наша гордость. Спальня со стенами из гималайской соли!

Бежевыми кирпичиками с кристаллическими орнаментами отделаны все четыре стены. Провел по ближайшей ладонью. Незаметно облизнул палец. Точно, соль.

Говорят, у этой самой каменной гималайской соли, которую добывают в глубоких шахтах где-то в Пакистане, чудодейственные свойства. Нейтрализует всякие нехорошие излучения, которые исходят от электроприборов, успокаивает нервную систему. В общем, полный фэн-шуй. Рассказывают, что положительный эффект наступает, если человек не меньше часа находится в комнате. Но нам лежать на хозяйской кровати некогда. Столько еще всего осмотреть нужно!

По подземному переходу оказываемся уже под основным зданием особняка. Мне показывают гараж, в котором запросто поместятся пять-шесть авто. Пару кухонь. Несколько спален с санузлами.

- У нас коллектив большой, - говорю, - человек двадцать с лишним. И не все с парами. А у вас семь спален с двуспальными кроватями. Не будут же мужики в одну постель ложиться.

А это, по словам управляющего, вообще не проблема.

- В большом доме доделывают ремонт на верхних этажах. До Нового года там можно будет поставить дополнительные кровати. Места на всех хватит.

Позже один из рабочих с соседнего участка рассказал, что чудо-дом строили лет пять и только в этом году закончили. Посетителей здесь пока было немного.

- Хозяин - бизнесмен, большую часть года живет в Майами. В Россию зимой не приезжает. Поэтому решил сдавать дом посуточно.

Кстати, выяснилось, что 300 тысяч в сутки - это цена в обычные дни. В праздники - 360 тысяч за день. Я обещал подумать.

Одна плиточка из соли, которыми отделана эта спальня, стоит 150 - 200 рублей. Для сравнения: крутой отделочный кирпич - 20 - 30 руб.Фото: Александр РОГОЗА

Комментарий специалиста

- Стоимость трех-четырех дней новогодних праздников сопоставима с целым месяцем регулярной аренды или даже может превышать ее, - говорит управляющий директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова. - Например, коттедж в 45 километрах от МКАД по Каширскому шоссе площадью 170 квадратных метров большая компания могла в ноябре снять за 12 тысяч рублей в сутки. А в новогодние праздники 24 часа здесь будут стоить уже 41 тысячу рублей в сутки. И это еще очень средние цены. Есть варианты и за 100 тысяч рублей в сутки, и за 200 тысяч.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Есть бюджетные варианты

Двухэтажный теплый дом из бруса в часе езды от Москвы по Каширскому шоссе. 150 квадратов, 20 соток земли, 10 спальных мест. В обычный будний день теремок можно снять за 3 тысячи рублей. По выходным - за 7 тысяч. Спецпредложение на Новый год (с 30-го по 2-е) - 50 тысяч за четыре дня. «Все включено», - пишет хозяин. Это значит, что за баньку, как это принято в другие дни, он дополнительно пятерку брать не станет. А так в комплекте идут посуда, бытовая техника и свежее постельное белье.

Домик в 60 кв. м на 40-м км Дмитровского шоссе. Посуда, белье, техника, баня. И видавший виды линолеум на полу. На три новогодних дня пустят небольшую компанию до 6 человек всего за 35 тысяч.

70-метровый дом в 25 км от Москвы по Ярославке. Обшитое изнутри деревом чудо. Судя по фоткам, чистенько. Жилище сдают всего за 25 тысяч и сразу на четыре дня (31.12 - 03.01). Правда, есть приписка: «Шумным компаниям не беспокоить».

Кстати, на многих сайтах, где публикуются объявления о посуточной сдаче домов, под фотками все чаще появляются пометки: «Все новогодние даты сданы». Так что лучше поспешить!