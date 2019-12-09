Наше Подмосковье. Все только начинается!

Помните, как в известной песне пелось: «Это в городе тепло и сыро, а за городом - зима, зима, зима-а-а!» Начало нынешнего декабря - как в той песне. Выпавший было в Москве снег быстро растаял. Как минимум в ближайшую неделю ситуация, если верить синоптикам, не исправится. Зато на горнолыжных склонах в окрестностях подмосковного Дмитрова - уже настоящая зима! В эти выходные здешние трассы протестировали несколько тысяч человек. Параллельно на центральной площади самого города шел грандиозный праздник с музыкой, песнями, танцами и спортивными забавами.

Так с фестиваля «Спорт! Снег! Смех!» стартовал новый сезон масштабного проекта «Зима в Подмосковье».

РАДИОЕЛКИ, БИТВА НА ПОДУШКАХ И МАССОВЫЙ СПУСК

Дмитровчанам и гостям из других городов в субботу было где развернуться. В 10 часов утра большие развлекательные программы стартовали и в Дмитрове, и на территории Горнолыжного клуба Леонида Тягачева в Шуколове.

На центральной площади города появились Парк ледовых фигур, многочисленные арт-объекты и инсталляции. Здесь и в нескольких интерактивных фотозонах можно было сделать эффектное селфи для Instagram - с новогодними шарами, северными оленями. Рядом площадки для спортивных активностей. Все желающие могли поучаствовать в гонках на радиоуправляемых елках, забегах на надувных лыжах, пройти мастер-класс по керлингу. Подкрепиться после сеанса физкультуры перед большой музыкальной программой в центре Дмитрова - на фудкорте.

- Очень нравится атмосфера праздника. Идеальное место для выходного дня с семьей, - делится впечатлениями дмитровчанка Екатерина Григорьева.

Тысячи гостей собрали и снежные склоны Шуколова. Здесь одной из фишек праздника стал массовый спуск на лыжах, в котором одновременно приняли участие 200 человек. Самой старшей участницей старта стала 73-летняя Надежда Данилова - известная горнолыжница, мастер спорта СССР.

- Когда встаешь на лыжи и видишь столько здесь детей, снег, красоту гор - сразу поднимается настроение! - улыбается почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. Тягачев, как известно, уроженец этих мест, впервые встал на лыжи в трехлетнем возрасте и продолжает кататься по склонам и в свои 73.

Глава СВР России Сергей Нарышкин оценил качество подмосковных горнолыжных трасс. Фото: Пресс-служба правительства МО

25 ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ

- Дмитров сегодня наполнен людьми. Снег есть, лыжня едет, - прокомментировала старт фестиваля «Зима в Подмосковье» вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. - Помимо Дмитрова горнолыжные склоны есть в Балашихе, Раменском, Серпухове, и они также покрыты снегом. Мы приглашаем туристов и спортсменов со всех областей Центральной России, где еще не установилась зимняя погода.

- Я всех приглашаю в наш город: приезжайте к нам на лыжные спуски, лыжные трассы, кататься на коньках, отмечать зимние праздники и просто получать хорошее настроение, - говорит глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Завершался грандиозный праздник «Спорт! Снег! Смех!» на площади Дмитрова концертом главного музыкального гостя фестиваля - DJ Smash. По оценкам организаторов, в течение дня на праздничных площадках в Дмитрове и Шуколове побывали около 25 тысяч человек.

- Такие яркие события будут проходить по области в течение трех месяцев, - рассказала руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина. - На сайте welcome.mosreg.ru вся информация о том, где можно отдохнуть, покататься на лыжах, на коньках, в какие музеи, на какие выставки сходить в нашем любимом и прекрасном Подмосковье.

Горнолыжные трассы Дмитрова пользуются популярностью. Фото: Пресс-служба правительства МО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Выбирайте маршруты на свой вкус»

Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ:

- Проект «Зима в Подмосковье» объединяет самые яркие события зимнего сезона: ярмарки, фестивали, выставки, спортивные мероприятия, праздники для всей семьи. Мы подготовили насыщенную программу. 15 муниципалитетов выбраны в качестве приоритетных туристических направлений Подмосковья. Каждый город стремится показать себя с лучшей стороны. Всю зиму открыты для посетителей две уникальные экспозиции в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим»: «Шагал: между небом и землей» и «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». И там же, в Истре, в каникулы пройдет фестиваль «Рождественская сказка». Ближе к весне ждем вас на широкой Масленице в Музее-усадьбе «Архангельское». Выбирайте маршруты на свой вкус! Зима - отличное время, чтобы ближе познакомиться с нашим любимым Подмосковьем.

КСТАТИ

Среди тех, кто в эти выходные катался на лыжах на дмитровских склонах, - директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

- В Московской области я больше всего люблю Дмитровский городской округ. На мой взгляд, он - самый живописный, хорошо обустроенный, в том числе с такой инфраструктурой для отдыха, - отметил Сергей Нарышкин. - Для зимнего отдыха, для тех, кто любит сноуборд, горные лыжи, должны быть спуски, подъемники. В этом году я уже третий выходной на лыжах. Вот, казалось бы, нет снега, но молодцы устроители. Я давно знаю «Сорочаны», катаюсь здесь лет 15. В Дмитровском г. о. есть много замечательных полей, гольф-клубов, скучать здесь не приходится.