Сергей Собянин: Москва ждет 40 млн туристов

Москва победила в самой главной номинации премии World Travel Awards — "Лучшее туристское направление. Город". Позади остался Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. О привлекательности столицы для туристов говорил 6 декабря и мэр Москвы Сергей Собянин во время предновогоднего приема с послами стран мира.

- На улицах Москвы появляются новогодние украшения - первый признак того, что пора встречаться с дипломатическим корпусом столицы, обменяться мнениями о городе. Москва развивается динамично, инвесторы верят в город, вкладывают средства. Объем инвестиций в этом году приблизится к 50 млрд долларов - в основной капитал, - рассказал мэр города Сергей Собянин.

В этом году, по словам Собянина, будет введено 10 000 квадратных метров жилой, коммерческой, промышленной недвижимости. Динамика поступления налогов от прибыли достаточно высокая, а это говорит о росте заработной платы на предприятиях, росте бюджета инвестирования в социальную сферу города.

Москва становится привлекательнее для туристов и, понятное дело, что по совокупным показателям город смог взять "туристический Оскар".

- Это говорит о привлекательности города, о ресторанном бизнесе, о безопасности города. В этом году будет 25 млн туристов, и это, не считая тех, кто приезжает на экскурсии меньше, чем на 24 часа, тогда 40 млн, - сказал Сергей Собянин.

Москва получила итоги обследования экономического сотрудничества стран мира - по качеству образования столица заняла одно из лидирующих мест в мире. Улучшила в два раза показатели по читательской грамотности, переместилась с 6 на 3 место в мире по математике, впереди только коллеги из Сингапура и Гонконга. Это означает, что в Москве одно из лучших образований в Европе.

Высокие показатели у Москвы в сфере транспорта: вводятся новые линии метро, строится Большая кольцевая линия.

- Недавно были запущены Московские центральные диаметры на основе пригородных поездов. По сути, это новый вид транспорта, который каждые сутки перевозит более 500 тысяч человек. Будем вводить новые диаметры, которые будут улучшать транспортное сообщение между пригородом и частями Москвы, - рассказал мэр столицы.

Вышли на линии новые поезда в метро, трамваи "Витязь", в этом году по дорогам столицы стали курсировать электробусы. В ближайшее время Москва планирует постепенно переходить на электрический транспорт, чтобы сохранить экологию города.

О комфорте и инновациях в Москве говорили и иностранные коллеги.

- Родился и вырос я в Токио, но больше живу в Москве. Вижу, как строятся крупные деловые центры, как Москва Сити. Вот новый парк "Зарядье". Но в городе еще и восстанавливаются старинные храмы. И в Токио также. Меня и моих коллег удивило, что в городе делается все для людей - даже появились зеркала в поездах МЦК, потому что их попросили москвички, чтобы можно было прихорашиваться перед работой, - поделился чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоехиса Кодзуки.