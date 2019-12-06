Завершается период бесплатного проезда на МЦД: с 9 декабря готовим билеты и карты

На Московских центральных диаметрах завершается тестирование оплаты проезда. Все это время турникеты на станциях открыты и пассажиры не оплачивают проезд. Тем временем каждое устройство проверяют на корректность и стабильность работы.

- Полномасштабное тестирование началось на Белорусском вокзале и пройдет в три этапа на четырех направлениях – Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. В ходе первого этапа будут перенастроены турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне "Дальняя", - рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Позже обновят валидаторы на 53 остановочных пунктах. Специалисты ЦППК проверят каждое устройство - читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Еще одно тестирование на логику будет в субботу - эксперты проверят все виды пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний.

В выходные дни на всех станциях МЦД на турникетах будут последовательно закрываться створки. Для прохода пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту – "Тройка", совмещенную карту "Тройка-Стрелка" или социальную. Списания производиться не будут. На станциях будут находиться сотрудники, которые подробно разъяснят пассажирам, как проходить через турникеты. А также помогут осуществить поездку, если у пассажиров не будет при себе подходящей карты.

- С 9 декабря пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты "Тройка", а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Им будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Чтобы войти и выйти со станций МЦД, а также получить пересадку на метро и МЦК, необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД, - рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Напомним, на Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны: "Центральная" (как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка"), "Пригород" (45 рублей), "Дальняя" (действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей).

Важно

Для оплаты проезда по МЦД необходимо активировать карты "Тройка" в любой кассе метро или в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Обновление карты произойдет даже при пополнении баланса на 1 рубль или при активации удаленного пополнения "Кошелька" на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро). Все "Тройки", купленные после 21 ноября, уже активированы. Активировать нужно и социальные карты учащихся и студентов - в кассах метро.

Владельцы социальной карты москвича, имеющие право бесплатного проезда, могут записать в кассах ЦППК бесплатный месячный абонемент для проезда по МЦД, либо оформить льготу в прежнем режиме в кассах МЦД. Льготники Московской области могут активировать свои карты в ближайшем МФЦ и оформить льготу в прежнем режиме в кассах МЦД.

Получить полную информацию о тарифах и правилах оплаты проезда и активации карты «Тройка» можно в разделе МЦД на сайте Московского метрополитена: mcd.mosmetro.ru

Кстати

По просьбам пассажиров на поездах, курсирующих на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский", появилось почти 2000 стикеров с буквами МЦД. Они размещены снаружи вагонов.

- Стикеры подчеркивают, что поезда на МЦД – это не только "Иволги", но и привычные электрички, тем самым ускоряя посадку в поезда. Также для удобства пассажиров внутри вагонов наклеены схемы Московского метро с МЦД и информация о стоимости и способах оплаты проезда, - рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.