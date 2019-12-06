20 человек устроили перестрелку в кафе в центре Москвы: полиция проверяет информацию

В Москве ТЦ «Таганский пассаж» после массовой драки началась стрельба. Такие сообщения появились в соцсетях. По предварительным данным, в одном из кафе произошел конфликт — участвовало в нем около 20 человек. Кто-то достал нож, а посетитель решили ответить стрельбой.

В полиции эту информацию проверяют. Когда приехали полицейские, все участники драки разбежались.

- Около 21:30 на линию «02» поступило сообщение о массовом конфликте между гражданами в торговом центре. Полиция незамедлительно приехала на место происшествия, но никаких противоправных действий не происходило, - прокомментировали в пресс-службе столичного главка.

Сейчас полицейские выясняют, что произошло, и ищут очевидцев ссоры. Проводится проверка.