2019-12-06T22:24:55+03:00
Происшествия

20 человек устроили перестрелку в кафе в центре Москвы: полиция проверяет информацию

Когда оперативники прибыли на место, все участники конфликта уже разбежались
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
В полиции проверяют информацию о перестрелке в центре МосквыВ полиции проверяют информацию о перестрелке в центре МосквыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Москве ТЦ «Таганский пассаж» после массовой драки началась стрельба. Такие сообщения появились в соцсетях. По предварительным данным, в одном из кафе произошел конфликт — участвовало в нем около 20 человек. Кто-то достал нож, а посетитель решили ответить стрельбой.

В полиции эту информацию проверяют. Когда приехали полицейские, все участники драки разбежались.

- Около 21:30 на линию «02» поступило сообщение о массовом конфликте между гражданами в торговом центре. Полиция незамедлительно приехала на место происшествия, но никаких противоправных действий не происходило, - прокомментировали в пресс-службе столичного главка.

Сейчас полицейские выясняют, что произошло, и ищут очевидцев ссоры. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24