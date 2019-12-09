Исследование: Москвичи оказались довольны скоростью и покрытием интернета

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ СЕТЬ ВЕЗДЕ ЛОВИЛА

Интернет сейчас повсюду: дома, в офисе, на улице, в метро. В Сети мы учимся, работаем, отдыхаем и находим подсказки на все случаи жизни. Специалисты AC&M выяснили, что к хорошей скорости люди привыкли и теперь их волнует качество покрытия и возможность выйти в интернет в любом районе города. Об этом говорят результаты исследования, проводившего в Москве и еще пяти городах России: Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на Дону, Новосибирске и Красноярске. В опросе участвовали 3200 россиян, активно пользующихся мобильным интернетом со смартфонов.

На вопрос, какие характеристики для вас являются приоритетными при выборе мобильного интернета, 42% респондентов ответили, что для них важно покрытие LTE сети. Еще 20% опрошенных волнует стабильность работы сети. Далее идут размер абонентской платы, наличие безлимитных тарифов, скорость и т. д.

Если говорить о скорости передачи данных в столице, то лидером по скоростному интернету и качеству покрытия оказался МТС, далее примерно на одном уровне идут Tele2 и МегаФон, замыкает рейтинг Билайн.

На вопрос, устраивает ли вас скорость доступа в интернет в сети вашего мобильного оператора, жители Москвы ответили следующее:

- Совершенно точно устраивает: 28% опрошенных, пользующихся услугами МТС, 25% Tele2, 17% МегаФон, 10% Билайн.

- Скорее устраивает: 63% МТС и МегаФон, 58% Tele2 и 51% Билайн».

Интересная особенность. У респондентов спросили, готовы ли они платить за абонент плату на 20% больше, если мобильные операторы увеличат скорость в 2 раза. Оказалось, что нет. Нынешняя скорость людей вполне устраивает и в переплате они не видят смысла. «Точно нет» ответили 89% опрошенных, «скорее нет» 8%, «скорее да» 2%, «точно да» 1%.

- В целом в опросе по числу ответов «совершенно устраивает» в Москве наиболее высокие показатели у МТС. Наиболее недовольны качеством связи абоненты Вымпелкома, - уточнили специалисты AC&M, проводившие исследование.

ПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ

Что касается домашнего интернета, то здесь кроме покрытия пользователей волнует и скорость. В каждом доме интернетом пользуется не один человек, а как минимум несколько. И никому не нравится, когда скорость снижается из-за количества включенных устройств.

Первое в России публичное исследование скоростных характеристик в сетях проводного доступа в интернет провело ИАА TelecomDaily. Исследование проходило в течение октября в Москве. Для замеров выбрали сети, обслуживающие наибольшее количество абонентов: Группа МТС (в лице МГТС), «Ростелеком», «Вымпелком» (сеть «Билайн»), «Акадо», Netbynet и SevenSky.

- Это 6 крупнейших операторов Москвы, - уточнили организаторы исследования. - Замеры проходили в соответствии с их рыночными долями. Это обеспечило минимально возможный процент погрешности в пределах 2%.

Чтобы определить среднюю скорость специалисты сделали больше 5 тысяч замеров. Для измерений использовался программный комплекс, созданный на базе отечественного программного обеспечения. Исследование проходило открыто, данные замеров, включая IP-адреса абонентов, передали операторам, чтобы они могли использовать эту информацию для обратной связи с абонентами.

- На данный момент в Москве количество потребляющих трафик устройств в одной квартире уже превышает пять. Это означает, что в среднюю квартиру в столице сегодня приходит более 100 Мбит/сек. - уточнили эксперты.

КТО ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БЫСТРЫМ

- Результаты проведенных замеров показали, что все крупнейшие операторы Москвы обеспечивают скорость к абоненту не менее 44 Мбит/с, - сообщает TelecomDaily. - Этого более чем достаточно, как для качественного серфинга всей семьи, так и просмотра HD-контента, в том числе на SmartTV. Причем просмотр контента может осуществляться на нескольких экранах.

Места в рейтинге разредились следующим образом:

1. МТС - в лице «дочки» МГТС (76,5 Мбит/с)

2. «Ростелеком» (67 Мбит/с)

3. «Акадо» (58,1 Мбит/с)

4. «Билайн» и Netbynet — 57,3 Мбит/с у каждого

5. SevenSky - 43,7 Мбит/с.

От абонента показатели также довольно высокие: МТС - в лице «дочки» МГТС (67,6 Мбит/с), Netbynet (66,8 Мбит/с), «Ростелеком» (58,6 Мбит/с), «Билайн» (50,3 Мбит/с), SevenSky (41,4 Мбит/с) и «Акадо» (27 Мбит/с).

Исследование было основательным. При проведении замеров учитывался коэффициент успешных и не успешных попыток установления соединения, анализировалось время входа в систему, скорость передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее, среднее квадратичное отклонение), а также задержка времени передачи в одну сторону.