2019-12-09T15:02:08+03:00
Экономика

Клиенты МКБ получили скидку 50% на поездки в транспорте

Предложение действует на протяжении декабря
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С 1 по 31 декабря Московский кредитный банк (МКБ) предлагает своим клиентам воспользоваться акцией «Нам по пути», которая предусматривает 50% скидку на проезд в общественном транспорте. Программа действует в Москве и Санкт-Петербурге. Акция организована банком совместно с платежной системой Mastercard.

В программе могут принимать участие держатели банковских карт, которые используют пакеты услуг «Выгодный» или «Премиальный», а также тариф «Можно больше». Всем этим клиентам в декабре будут начисляться дополнительные баллы в размере 50% от оплаты проезда в городском транспорте при условии, что оплата производится с помощью карты World Mastercard/World Mastercard Black Edition прямо на турникетах. Чтобы получить баллы клиент должен пройти регистрацию в программе лояльности «МКБ Бонус».

Максимальный размер компенсации в рамках акции «Нам по пути» составляет 1000 баллов. Они будут начислены пользователям вместе с остальными баллами по программе лояльности до 20 января 2020 года включительно.

Отметим, что программа «МКБ Бонус» позволяет клиентам банка зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов клиентам необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке, а также ежеквартально выбирать категории трат, за которые будут начисляться повышенные проценты (от 5% до 7%). За остальные покупки банк будет начислять баллы в размере 1%. Впоследствии клиенты могут использовать свои баллы в соотношении 1 балл = 1 рубль.

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