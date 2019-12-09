2019-12-09T16:45:13+03:00
Общество

Что изменилось в музее-панораме «Бородинская битва» после ремонта

Теперь это не просто панорама, но еще и арт-пространство
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Музей вернули к первоначальному облику 1962 годаМузей вернули к первоначальному облику 1962 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Музей-панорама Бородинская битва открылся после двухлетнего перерыва. В декабре 2017 год музей закрылся на капитальный ремонт. За это время помещение сильно преобразилось. Главное, что изменилось для посетителей — появилось новое пространство. Один выставочный зал переделали под музейную гостиную.

— В этой зоне можно будет выпить кофе, отдохнуть, обменяться впечатлениями. Это такое пространство-трансформер: там же будут проходить разные лекции и мастер-классы, - рассказал «Комсомольской правде» директор «Бородинской битвы» Владимир Преснов.

Музей-панорама Бородинская битва открылся после двухлетнего перерыва Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музей-панорама Бородинская битва открылся после двухлетнего перерываФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но основная цель закрытия музея — привести в порядок все, что скрыто от глаз посетителей. За два года в помещении отремонтировали инженерные системы и заменили кондиционеры. Слишком сильная или, наоборот, недостаточная влажность, не комфортная температура — все это вредит не только посетителям, но и самой панораме.

Музей-панорама с 9 декабря открыт для посещения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музей-панорама с 9 декабря открыт для посещенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У нас полотно в аварийном состоянии из-за того, что влажность и температура неподходящие. Поэтому панораму ремонтировать бессмысленно, нужно было сначала наладить коммуникации, из-за состояния которых она и начала портится, - объясняет Преснов.

Теперь это не просто панорама, но еще и арт-пространство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь это не просто панорама, но еще и арт-пространствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А еще музей вернули к первоначальному облику 1962 года: между колонн на входе убрали решетки. Теперь в музее все-таки займутся полотном. Обновлять его будут в открытом режиме, на глаза у посетителей. Снова закрываться «Бородинская битва» не планирует.

Музей-панорама с 9 декабря открыт для посещения.

Где: ст. м. «Кутузовская», «Парк Победы».

Стоимость билетов: взрослый - 300 руб., детский и льготный - 100 руб.

Экскурсионное обслуживание оплачивается отдельно - 200 руб. с человека. По карте «Москвенок» школьники могут бесплатно пройти в музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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