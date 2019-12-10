Остановку ищем где? Под Москвой, на МЦД

ВАМ, ПЕНСИОНЕРАМ, НЕ ТУДА!

Собираясь в свою беспримерную поездку по теперь уже перезапущенным и опять платным МЦД, заранее, еще в субботу, как и было рекомендовано транспортниками, пришел в кассу метро: мол, перепрограммируйте мне мою социальную карту, чтобы по ней в «Иволгу» бесплатно пускали. Ну как сейчас в метро, автобус, троллейбус и трамвай...

Метрокассирша удивилась:

- А мы-то здесь при чем?

- Ну так объяснили же...

- Нет, если соберетесь ехать на МЦД, вам нужно будет каждый раз обращаться в железнодорожную кассу, и там по соцкарте будут выдавать специальный бесплатный билет. Ну как сейчас на электричку.

- А как тогда турникет пройти, если на многих платформах касса уже за ним? И почему нельзя один раз и навсегда запрограммировать льготную карту?

- Не знаю, это не ко мне.

Ну что ж, если по-прогрессивному не получается, попытаюсь по старинке...

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА - «ВЕЗДЕХОД»

Понедельник, 9.30. Самый час пик. Возле кассы на станции «Павшино», одной из четырех в Красногорске и самой крупной в пределах города, толпится народ. Жители Красногорска и окрестных поселков, уверовав в живительную силу МЦД-2 в части доставки к рабочим местам в столице, пытаются детально выяснить условия оплаты.

Обладатели карт «Стрелка» - они в ходу в области - и студенческих льготных, похоже, стоят зря: объявление посылает их в ближайшие кассы метро, до которых еще из Подмосковья добраться надо.

Все равно пристраиваюсь в конец очереди, которая, впрочем, движется быстро. Кассирша смотрит на мою соцкарту москвича - не «Стрелку»! - и выдает бесплатный билет. Зачем - неведомо. В турникет он не влезает, зато совершенно спокойно калитка распахивается, когда прикладываю саму соцкарту. И стоило время и бумагу тратить, если система работает так же, как и в другом транспорте...

Остановку «Пенягино» в красногорском жилом районе Павшинская Пойма специально открыли к запуску МЦД-2...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

«ИВОЛГА» - ПТИЧКА ЛЕТНЯЯ?

9.43. Стою на платформе, ожидая «Иволгу». На табло расписание: поезд будет через 12 минут.

И как там насчет обещанного интервала максимум в 6 минут в часы пик?

Подходит многодверная «Иволга». У нее нет тамбура, и пассажиры уже жаловались, что дождь на остановках, бывает, хлещет прямо в салон и ветер свищет там, как Соловей-разбойник.

Ну не знаю… Мне сегодня в «Иволге» вполне комфортно. Или, вняв жалобам, железнодорожники вклю-чили дополнительное отопление, или просто я человек северный.

ЛАТВИЙСКИЙ ШИК ПОХОЖ НА ПШИК

9.49. Выхожу, чтобы осмотреться, на остановке «Пенягино». Платформа новенькая, с иголочки. Ее специально построили к открытию МЦД-2 для жителей огромного района Павшинская Пойма - прямо под трубой горнолыжного комплекса «Снежком».

Мимо проползает скорый Рига - Москва, который вписали в общее расписание. Ходит-то он по тем же рельсам, что и поезда МЦД. Сине-желтый «Латвияс экспресс», не так давно бывший одним из символов прибалтийского шика, пугает грязными облезлыми вагонами еще советской постройки, вполне себе иллюстрируя европейский путь одного из трибалтийских вымиратов.

...а вот платформу «Щукинская» построить не успели.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ПЕРЕСАДКА ОТМЕНЯЕТСЯ

10.08. Поезд проносится мимо железобетонного каркаса, по которому ползают редкие фигурки в оранжевых жилетах, а по углам трещат всполохи сварки. Это платформа МЦД-2 «Щукинская». Та самая, которая, если верить трансляции в метропоездах, уже месяц как действует и производит пересадку со второго диаметра в подземку и обратно.

Зачем же вводить пассажиров в заблуждение? Неделю назад задал этот вопрос на сайте метро и в его же тематических группах во всех соцсетях. Мне ответили: проверим, наведем порядок.

Ничего не изменилось: если верить внутренней трансляции, платформа «Щукинская» вовсю работает...

Облазил весь интернет, чтобы все-таки узнать, когда ее реально откроют. Ответа не нашел.

Пока же изумленные пассажиры тянутся от одноименной станции метро «Щукинская» до ближайшей платформы МЦД-2 «Покровское-Стрешнево» минут 20 вдоль железнодорожных путей.

И обратно тоже. Потому что в поездах МЦД так же уверенно заявляют по радио: именно здесь и происходит пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию метро...

НЕ ЗАБУДЬ ПРО ВАЛИДАТОР!

10.18. На старенькой платформе «Гражданская» турникетов на вход и выход нет. Только одинокие сине-зеленые валидаторы зябнут на декабрьском ветру.

Многие мои попутчики спешат мимо них, забывая прикладывать свои карты, чтобы обозначить конец поездки.

Ну ничего, скоро привыкнут не игнорировать аппарат. Особенно когда получат штрафы за безбилетный проезд, а проездной заблокируют...

На всякий случай прикладываю к валидатору свою карту. Тот долго думает, и наконец на экране высвечивается: «Нет действующих проездных документов для активации».

Что бы это значило? Теперь с тревогой жду, не заблокируют ли мне проезд на другом общественном транспорте...

Чтобы не увидеть такую надпись на валидаторе, не забудьте активировать свою карту.Фото: Павел КЛОКОВ

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Хорошее это дело - новые МЦД! Быстро, комфортно и экономично. Просто ящик печенья и бочка варенья для жителей Подмосковья и столичных спальных районов.

Но есть и несколько ложек дегтя. Главная из них - не построенные платформы и павильоны в местах пересадки с транспорта на транспорт и фактическая недоступность таких пересадок (см. ситуацию с платформой «Щукино»). Или введение аэроэкспрессов в структуру МЦД, за счет чего время в пути до аэропорта «Шереметьево» увеличилось в полтора раза.

Ну и некоторое лукавство, когда нам говорят: мол, стоимость проезда по сравнению с прежним тарифом электричек уменьшилась. Для большинства - да, платить теперь приходится меньше, но вот для пользователей МЦД в зоне «Пригород» цена, наоборот, выросла. Проезд теперь стоит 45 рублей. А был 23 (от «Павшино» до «Гражданской»). Да еще и за провоз животных и велосипедов нужно раскошелиться...

Но это, конечно, мелочи по сравнению с тем, какому количеству пассажиров стало удобнее и быстрее добираться до своих пунктов назначения…

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Навигация стала лучше, но все равно не хватает

Я уже тестировал новые маршруты, как только их запустили, и главным минусом было отсутствие нормальной навигации. Я метался по вокзалу, словно Веничка Ерофеев, пока к платформе не подкатила «Иволга» с тремя гигантскими буквами «МЦД».

На этот раз главная задача - проверить, работают ли турникеты. Ну и вообще оценить обстановку (подробности).