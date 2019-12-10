Московскому бизнесмену раздробили лицо кастетом на яхте

Кровавая история в духе лихих 90-х развернулась ещё 31 августа на яхте 48-летнего столичного бизнесмена Владислава Г., однако известно о ней стало только сейчас. В полицию обратился московский предприниматель Михаил С. с заявлением о том, что его жестко избили на яхте, во время празднования дня рождения его приятеля Влада.

Все начиналось обыденно. Солидные мужчины от мира бизнеса собрались с жёнами и детьми на яхте именинника, пришвартованной на одном из причалов в районе Крокус Сити Холл. В какой-то момент у виновника торжества случилась словесная перепалка с одним из гостей, 36-летним Михаилом. Суть спора - 7-летний ребёнок Михаила, которого сильного напугал Влад. Слово за слово и простое замечание встревоженного отца превратилось в ругань, которая весьма не понравилась другому гостю, некоему Юрию. Встревать и разбираться кто прав, кто виноват Юра не стал, заменив бренные разборки на решительные действия. Подкравшись сзади, Юра ударил что есть мочи Михаила кастетом в голову, от чего последний потерял сознание и упал, обильно заливая палубу кровью.

- В полицию обратился генеральный директор одной из московских компаний Михаил С. Мужчина рассказал полицейским, что 31 августа его жестко избили на праздновании дня рождения друга. Михаил был доставлен в больницу, где медики зафиксировали такие травмы, как перелом височной кости, перелом носа, перелом лицевой кости, неполный разрыв мениска с контузией на левом колене, полученный при падении. Мужчина был госпитализирован с подозрением на опасность кровоизлияния в мозг, однако предпочёл проходить лечение дома, где больше месяца отходил от полученных травм, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полицией уже несколько месяцев проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений. Однако, по последней информации, драчун-Юрий, едва не лишивший жизни вступившегося за сына мужчину, до сих пор не задержан.