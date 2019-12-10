2019-12-10T22:52:05+03:00
Происшествия

В Москве на балконе квартиры нашли тело связанной убитой студентки РУДН

Когда дедушка пришел навестить внучку, то видел, как ее парень убегает из дома
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девушка была связана, у нее оказалась пробита головаДевушка была связана, у нее оказалась пробита головаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Москве убили студентку РУДН. Тело 20-летей девушки обнаружил на балконе ее квартиры дедушка, являющийся ее опекуном. В последний раз он видел Анну живой в субботу 7 декабря. Тогда девушка сказала, что заболела и проведет выходные дома. В воскресенье он позвонил внучке, но та не взяла трубку. Родственники забеспокоились, обычно девушка, даже если пропускает звонки, все равно перезванивает.

- Он решил проведать девушку лично. Когда подошел к подъезду, увидел молодого человека, который выбегал из дома, - сообщил источник kp.ru.

Несколько недель назад к студентке переехал молодой человек. Вместе они обустраивали жилье, делали ремонт и покупали в дом мебель и технику.

Пенсионер в поисках Анны обошел всю квартиру, ее тело, завернутое в одеяло, он обнаружил на балконе. Девушка была связана, у нее оказалась пробита голова. Дверь при этом в квартиру преступник закрыл изнутри. Теперь полицейские ищут парня 20-летней студентки, чтобы как минимум опросить его, где он находился в день убийства. Молодой человек на связь не выходит, ведется его розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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