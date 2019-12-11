Житель Москвы сдает однокомнатную квартиру за 600 тысяч рублей

Иной раз листаешь какое-нибудь Авито или ЦИАН и вдруг натыкаешься на объявление:

«Сдается однокомнатная квартира в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы. Стоимость - 600 тысяч рублей в месяц».

Обычно в таких случаях идет подборка фотографий, на которых элитное жилье предстает во всей красе - с дизайнерским ремонтом и мебелью, тремя унитазами, усыпанными кристаллами Сваровски, джакузи из цельного аметиста, поваром Юлией Высоцкой и целой армией прислуги, набранной на трех последних конкурсах «Мисс Мира».

Но тут ни одной картинки.

И главное, однушка! В банальной, заурядной и пошлой хрущевке на улице Косыгина, от которой до метро шлепать минут десять. Да за такие деньги поезд должен подъезжать к подъезду. Или даже к двери. Чтобы квартиросъемщик мог отправиться на работу прямо с лестничной площадки. И чтобы в вагоне играл оркестр под личным руководством Юрия Башмета.

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«Общая площадь - 250 квадратных метров».

Это тоже что-то новенькое. Обычно однушка не больше тридцати. Получается, владелец выкупил восемь квартир, сломал перегородки и соорудил гигантское помещение? Зачем же впадать в такие крайности? Недавно все СМИ трубили о том, что в Москве набирают популярность квартиры-студии площадью 11 кв. метров. Если вычесть диван, стол с телевизором, кухонную столешницу, шкаф и ванную с туалетом, остается метра два-три. А ведь даже на кладбище дают четыре. Тут все наоборот. Чтобы дойти до кухни, нужно шкандыбать минут пять - почти как до метро.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

В пресс-службе компании «Инком-недвижимость» немного прояснили ситуацию. Оказывается, под однокомнатной квартирой имеется в виду танцевальный зал, стены которого обтянуты шелком. При этом жить там тоже можно. Имеется кое-какая мебель, санузел и даже система климат-контроля. Кроме этого, в стоимость найма входит машино-место.

То есть потенциальные арендаторы такого жилища - какие-нибудь танцевальные коллективы, организаторы корпоративов, а также любители шелковых стен.

Самое забавное, что владелец шелковой квартиры без объяснения причин вскоре убрал объявление. Здесь может быть три варианта. Первый. Нашелся богатенький клиент и уже вовсю порхает в просторных апартаментах. Второй. Владелец передумал. Особенно после того, как с подачи «Инком-недвижимости» практически все столичные издания про него написали. И третий. Этот самый владелец протрезвел.

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