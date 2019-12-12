2019-12-12T03:08:55+03:00
Общество

Пусть кричит и злится ВАДА - у нас своя Олимпиада

В столичных парках пройдут бесплатные занятия по керлингу, сообщает сайт мэра Москвы mos.ru
Светлана ВОЛКОВАМария ШЕСТЕРИКОВА
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В столичных парках пройдут бесплатные занятия по керлингуВ столичных парках пройдут бесплатные занятия по керлингуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мастер-класс организуют на искусственных катках. На них нанесут временную разметку специальными красками. Всех участников разделят на команды от двух до восьми человек. На уроках ждут взрослых и детей старше семи лет.

1. Сад «Эрмитаж», «Jazz каток» (ст. м. «Чеховская», «Пушкинская», «Цветной бульвар»).

По субботам с 14.00 до 16.00 (до 29 февраля 2020 года).

Правильно запускать камни и свиповать учит Алексей Камнев, мастер спорта международного класса, неоднократный победитель и призер чемпионатов России. Тренировки на ледовом поле также проводит Яна Некрасова - мастер спорта по керлингу, участница двух Олимпийских игр и четырех чемпионатов мира.

Тренировки рассчитаны на 50 человек.

Предварительная регистрация не нужна. Для того чтобы попасть на занятия, нужно оплатить только вход на каток. Билеты: 250 - 350 руб.

2. Парк «Фили», каток «Сказка» (ст. м. «Фили», «Парк Победы», «Деловой центр»).

Первые мастер-классы в этом году пройдут 21 декабря, а в 2020-м - 26 января и 16 февраля с 14.00 до 16.00.

Занятия проведет Софья Иванова, многократная участница московских и всероссийских соревнований по керлингу среди женских и студенческих команд.

Одновременно играть смогут до 40 человек.

Вход на каток - бесплатный, предварительная регистрация не нужна.

3. Парк 50-летия Октября, каток Дружбы (ст. м. «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Раменки»).

Мастер-классы пройдут 14 декабря 2019 года, а также 11 января и 8 февраля 2020 года. Каждый открытый урок продлится два часа, начало - в 14.00.

Занятия организуют тренеры Всероссийской любительской лиги по керлингу.

Принять участие в тренировке смогут до 40 человек одновременно.

Вход на каток - бесплатный, предварительная регистрация не нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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